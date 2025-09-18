خلال لقائه فريق عمله.. محمد بن راشد: قادمنا أجمل مع الفريق الأفضل بإذن الله

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فريق عمله الذي بدأ مع سموه قبل أكثر من 25 عاماً.

وأكد سموه أن الفريق يتطور في كل سنة، ويتطور إنجازه، وتتطور أفكاره، ولا تزيده الأيام إلا إبداعاً وتفانياً.. مبدياً سموه فخره بهم وبجميع فرق عملنا الوطنية.

وأشار سموه إلى أنه وجه الفريق إلى أن يكون الموسم الحكومي 2025-2026 أفضل موسم حكومي في الإنجاز وفي الأفكار وفي خدمة الناس.. مؤكداً سموه أنهم عاهدوه على التفاني والعمل.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "أثناء لقائي السنوي اليوم مع فريق عملي.. بدأت معهم منذ أكثر من 25 عاماً.. وفي كل سنة يتطور الفريق.. ويتطور الإنجاز.. وتتطور الأفكار.. ولا تزيدهم الأيام إلا إبداعاً وتفانياً.. فخور بهم وبجميع فرق عملنا الوطنية".

وأضاف سموه: "وجهتهم اليوم بأن يكون موسمنا الحكومي 2025-2026 أفضل موسم حكومي في الإنجاز وفي الأفكار وفي خدمة الناس.. وعاهدونا على التفاني والعمل".

وختم سموه: "قادمنا أجمل مع الفريق الأفضل بإذن الله".