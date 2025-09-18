"طرق دبي" توفر خدمة "مدينتي" عبر المتحدث الآلي "محبوب" على الواتساب

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توفير خدمة الإبلاغ الذكي (مدينتي) من خلال المتحدث الآلي "محبوب" في تطبيق الواتساب، وذلك لتمكين سكان وزوار دبي من الإبلاغ بسهولة عن الأضرار المتعلقة بالبنية التحتية ومرافق النقل العام في الإمارة، ومنها الأضرار المتعلقة بحرم الطريق والأرصفة، ومظلات الحافلات، وإشارات المرور، واللوحات الإرشادية وغيرها من مرافق البنية التحتية.

ويأتي هذا التوجُّه ضمن استراتيجية الهيئة 2024-2030، في تحقيق غاياتها المتمثلة في "الجاهزية للمستقبل،" والتحول إلى هيئة رائدة قائمة على البيانات، وتطوير بنية تحتية تكنولوجية مرنة، بما يعزز من مكانة دبي كمدينة ذكية ومستدامة.

وتتميز الخدمة بـأنها تتيح للمستخدم التقاط صورة وإرسالها مباشرة إلى تطبيق واتساب مما يبسِّط تجربة الإبلاغ ويعزِّز من مساهمة سكان وزوار دبي في الكشف الفوري عن الأضرار. ويساهم التطبيق في الوصول إلى نتائج فعَالة نتيجة لتمكين الجمهور من المشاركة في الحفاظ على جمال ونظافة إمارة دبي عبر التقاط الصور، لتُحوَّل بعد ذلك إلى الجهات المختصة في الهيئة لاتخاذ الإجراء المناسب، ويسرِّع بشكل كبير اتخاذ الإجراءات وحل البلاغات، كما تعزز الخدمة مشاركة الجمهور من خلال تبسيط عملية الإبلاغ وتوفير منصة سهلة وعملية.

وتفصيلاً، قالت ميرة الشيخ، مدير إدارة إسعاد المتعاملين في قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: "يأتي إطلاق خدمة الإبلاغ الذكي (مدينتي) من خلال نظام المحادثة الآلي "محبوب" في تطبيق الواتساب في إطار حرص الهيئة على تعزيز المساهمة المجتمعية للإبلاغ عن الأضرار والحفاظ على جودة الحياة في الإمارة والسمعة المؤسسية للهيئة، إلى جانب تفعيل التواصل مع الجمهور للاستجابة السريعة للبلاغات والملاحظات في فترة قياسية."

وأضافت ميرة الشيخ: "بلغ مجموع البلاغات، التي تلقاها مركز الاتصال في هيئة الطرق والمواصلات بدبي خلال النصف الأول من عام 2025، عبر خدمة (مدينتي) 6 آلاف و525 بلاغاً، حيث تتيح للمستخدمين تقديم المقترحات حول البنية التحتية والشوارع، مما له الدور الكبير في توثيق الشراكة بين الهيئة والجمهور في الحفاظ المظهر الحضاري لإمارة دبي."

وتسعى الهيئة بشكل مستدام واستباقي إلى تطوير بنية تحتية رقمية تتسِّم بالمرونة والقابلية للتطوير ورفع نسبة التبنّي الرقمي لخدماتها ، إلى جانب تقديم خدمات تلبي احتياجات الجهور بدقة وبأساليب مبتكرة وبجودة عالية لسكان وزوار الإمارة كافة.