90 رقماً مميزاً في مزاد لأرقام لوحات المركبات

تطرح هيئة الطرق والمواصلات في دبي 90 رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً للوحات المركبات المميزة من الفئات «AA – BB – K- L-M-N-P-Q-T-U-V-W-X-Y-Z»، أبرزها الأرقام السوبر، وأبرزها الرقمان السوبر BB88 وBB777 في المزاد العلني الـ119.

ويُقام المزاد، السبت 27 سبتمبر الجاري، وسيبدأ التسجيل فيه 22 سبتمبر الجاري، بينما ستجري وقائع المزاد في فندق جراند حياة دبي الساعة 4:30 عصراً.

ويمكن كذلك للراغبين في الاشتراك في المزاد التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (www.rta.ae)، أو مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، ديرة، والبرشاء.

كما تجدر الإشارة إلى أن المقاعد ستكون محدودة وستمنحُ الأولوية للمشاركين في المزاد، وعليه يفضَل التسجيل المسبق في المزاد، مع العلم أن التسجيل سيكون كذلك متاحاً في قاعة المزاد ابتداء من الساعة 2:00 ظهراً.