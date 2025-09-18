شرطة دبي: إنجازات الدعم اللوجستي انعكست على تطوير الأداء

أكد اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، أن ما حققته الإدارة العامة للدعم اللوجستي من إنجازات نوعية يعكس التفاني والالتزام الذي يميز كوادرها، ويجسد الرؤية المؤسسية نحو ترسيخ أسس العمل الشرطي المتكامل.

مضيفاً أن كوادر الدعم اللوجستي يمثلون محوراً أساسياً في دعم الإدارات العامة ومراكز الشرطة من خلال توفير الدعم اللوجستي وجميع الاحتياجات من التجهيزات العسكرية والمستلزمات في الحالات الاعتيادية والطارئة.

جاء ذلك خلال تفقده الإدارة العامة للدعم اللوجستي، بحضور اللواء الدكتور طارق تهلك، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، واللواء الدكتور خبير محمد عيسى العضب، مدير الإدارة العامة، ونائبه العقيد الدكتور عبيد بالإرشاد، إلى جانب عدد من كبار الضباط.

واطلع اللواء أحمد زعل على أبرز إنجازات الإدارة العامة للدعم اللوجستي، والتي تضمنت تنفيذ مشاريع إنشائية وأعمال صيانة وتطوير بيئات العمل وفق أحدث المواصفات، وهو ما يعكس الجهد المبذول لتلبية احتياجات مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة بكفاءة عالية.

كما اطلع على الجهود المتميزة لإدارة البيئة والصحة والسلامة، التي نفذت عمليات تدقيق داخلي على أنظمة السلامة والبيئة والطاقة. كما نفذت الإدارة برامج تدريبية وتوعوية متخصصة لرفع مستوى الوعي بالسلامة المهنية وتحقيق استدامة بيئية متكاملة.

واستمع اللواء أحمد زعل إلى شرح حول نادي الضباط الذي حقق نسب رضا عالية بين أعضائه من خلال تطوير خدمات الضيافة وإدارة المرافق والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، إلى جانب تنظيم فعاليات ومبادرات مبتكرة تعكس جودة الخدمات المقدمة. كما رسّخ النادي مكانته كونه منصة اجتماعية وشرطية متكاملة تخدم جميع الأعضاء وتلبي تطلعاتهم.