ضاحي خلفان يتسلّم نسخة من رسالة دكتوراه

تلقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، نسخة من رسالة دكتوراه، من النقيب دكتور مهندس سالم صقر المري، من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بعنوان «توظيف المعلومات الإضافية في اكتشاف الحالات غير المألوفة في الفيديو» بإشراف محدود للتعرف إلى مختلف أنماط الجرائم.

ويعد النقيب دكتور مهندس سالم المري أول باحث إماراتي يتخرج من برنامج الدكتوراه في تخصص الرؤية الحاسوبية، من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، حول توظيف المعلومات الإضافية في اكتشاف الحالات غير المألوفة في الفيديو، تضمنت 3 أبحاث برمجية .

بالإضافة إلى استحداث قاعدة بيانات تعد الأولى من نوعها للتعرف إلى هذه الأنماط ضمن الوسائط التالفة، وتسهم هذه الأبحاث البرمجية بتعزيز سرعة الاستجابة للجرائم فور رصدها من خلال كاميرات المراقبة وإتاحة الاستجابة لها بصورة فورية.

وتوجه معاليه بالشكر إلى النقيب دكتور المري، خلال استقباله له بمكتبه، على هذا الإهداء القيم، مشيداً بموضوع رسالته وأهميتها، ومتمنياً له التوفيق.