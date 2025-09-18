بلدية دبي تزيل 1387 مركبة مهملة في النصف الأولمن 2025

أعلنت بلدية دبي عن إزالة 1387 مركبة ومعدّة مهملة خلال النصف الأول من العام 2025، إضافة إلى تحرير 6187 إنذار إزالة في المناطق السكنية والتجارية والصناعية في الإمارة، وذلك ضمن حملات الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي العام للإمارة.

وقال المهندس سعيد عبدالرحيم صفر، مدير إدارة عمليات النفايات في بلدية دبي: «تعد معالجة ظاهرة المركبات المهملة من أولويات بلدية دبي للمحافظة على البيئة الحضارية للإمارة وتعزيز جاذبيتها. تعمل فرقنا الميدانية على رصد وإزالة المركبات المهملة أينما وُجدت، سواء في الطرق.

أو المواقف العامة، أو الساحات الرملية وفق برنامج عمل متواصل على مدار العام. وقد حققنا استجابة إيجابية من الجمهور لتصويب أوضاع المركبات المهملة بنسبة 77.6 % في النصف الأول من العام الجاري».

وتبدأ عملية إزالة المركبات والمعدات المهملة برصدها من قبل الفريق الميداني، وتوثيق جميع المعلومات والبيانات الخاصة بها في النظام الذكي، ثم تُنذَر المركبات والمعدات المهملة لفترة زمنية محددة تتراوح من 3 إلى 15 يوماً، بحسب حالة المركبة وموقعها.

وفي حال كانت المركبة تحمل لوحة تسجيل صادرة من إمارة دبي، تُرسل رسالة نصية (SMS) إلى رقم هاتف مالك المركبة المسجل في نظام هيئة الطرق والمواصلات.

وبعد انقضاء المهلة المحددة في الإنذار، تضع بلدية دبي برنامج إزالة المركبة بالتعاون مع شركة الإمارات للمواقف، من أجل نقل المركبات والمعدات المُهملة إلى ساحة الحجز التابعة للشركة في منطقة العوير.