ضاحي خلفان يؤكد أهمية تدريب النشء على تحمل المسؤولية

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بمكتبه، كلاً من الدكتور أحمد عبدالله آل علي، نائب رئيس جمعية المعلمين، وأستاذ المجتمع بجامعة زايد، والدكتور محمد مهران مصطفى، مؤسس منصات «بنوك السعادة» الرقمية.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من البرامج التدريبية والتوعوية المزمع تنفيذها برعاية جمعية توعية ورعاية الأحداث، وبالتعاون مع الوكالة العربية للريادة والاستشراف، ومركز أسس للتدريب.

والتي تستهدف النشء في مجالات القيم والتربية والمهارات الحياتية المتنوعة، كما ناقش اللقاء عدداً من المشاريع التعليمية والتدريبية الهادفة إلى خدمة المجتمع.

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، خلال اللقاء على أهمية تعزيز منظومة القيم والأخلاق، ودراسة الظواهر المجتمعية المختلفة، وإعداد باحثين اجتماعيين متخصصين في هذا المجال، مع ضرورة الاهتمام بالهوية الوطنية والتراث الإماراتي، وتدريب النشء على تحمل المسؤولية وتعلم القيادة منذ الصغر.

وفي ختام اللقاء، تلقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، من الدكتور أحمد عبدالله آل علي، نسخة من كتابه الجديد حول مجتمع دولة الإمارات، كما تلقى معاليه من الدكتور محمد مهران نسخة من رسالته للدكتوراه، حول نشر سياسات السعادة في دولة الإمارات.

حضر اللقاء اللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.