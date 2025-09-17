«الإدارة العامة لإسعاد المجتمع» تؤكد مضاعفة الجهود لتميز الأداء المؤسسي

أكد اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، الدور الحيوي الذي تلعبه الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في دعم الإدارات العامة ومراكز الشرطة من خلال عملياتها المهمة.

والتي تتمثل في الدعم الإعلامي والتسويقي والحملات التوعوية والمجتمعية، مؤكداً أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، ومضاعفة الجهود لتحقيق نقلة نوعية في الأداء المؤسسي.

وشدد على ضرورة الاستمرارية في إطلاق المبادرات النوعية والمستدامة التي تواكب تطلعات القيادة الرشيدة وتعزز مكانة شرطة دبي كجهة رائدة عالمياً في العمل الشرطي والمجتمعي.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية إلى الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، حيث كان في استقباله اللواء الدكتور طارق تهلك، مساعد القائد العام لشؤون الدعم اللوجستي وإسعاد المجتمع، والعقيد أ.د. سعود الرميثي، مدير الإدارة العامة بالوكالة، وعدد من كبار الضباط.

واطلع خلال الزيارة على أبرز المشاريع المستقبلية التي تعتزم الإدارة تنفيذها في مجالات التوعية، والإعلام، والتسويق، والمعارض، والمبادرات المجتمعية، مؤكداً على أهمية دورها في دعم الإدارات العامة ومراكز الشرطة وتعزيز التكامل المؤسسي بما يحقق أهداف شرطة دبي الاستراتيجية. كما ناقش التحديات التي تواجه الإدارة وسبل التغلب عليها عبر حلول مبتكرة تواكب تطلعات المستقبل.

وتضمنت الزيارة عرضاً لإحصائيات إدارة الهوية المؤسسية والمعارض، التي ركزت على الحملات التسويقية الموجهة لدعم الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بما يخدم توجهات شرطة دبي نحو بناء مدينة آمنة ومرنة، وتعزيز إسعاد المجتمع، والابتكار في القدرات المؤسسية. كما استمع سعادته إلى شرح تفصيلي حول المشاركات المحلية والدولية لشرطة دبي في مختلف المعارض.

والتي شهدت ارتفاعاً في حجم المشاركة وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم خلالها. واطلع اللواء أحمد زعل على إنجازات إدارة الإعلام الأمني في النشر الصحفي والإعلامي، وإصداراتها من المجلات الشهرية، بالإضافة إلى خططها المستقبلية الرامية إلى إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الإعلامي اليومي، وتوسيع نطاق النشر الدولي للأخبار.

كما استعرضت إدارة التوعية الأمنية إنجازاتها في تنفيذ حملات توعوية شاملة في المجالات الجنائية والمرورية والمجتمعية، والتي كان لها أثر ملموس في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع.

فيما قدمت إدارة العلاقات المجتمعية عرضاً لمبادراتها المتميزة، شملت مشاريع للتطوع المجتمعي، وتطوير متحف شرطة دبي، وإطلاق عدد من المبادرات التسويقية والتوعوية التي حصدت جوائز محلية وعالمية، إلى جانب استعراض خطة الاحتفال بـ«يوم العلم» في 3 نوفمبر المقبل.