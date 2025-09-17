شرطة دبي تستعرض تجربة تمكين أصحاب الهمم في سوق العمل

شاركت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمجلس تمكين أصحاب الهمم، في فعالية توعوية نظمها مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي، وذلك بهدف تزويد مجتمع الأعمال بالمعارف وأفضل الممارسات والتجارب الفعالة واللازمة لدمج أصحاب الهمم في سوق العمل.

وقدمت حمدة باوزير، عضو مجلس تمكين أصحاب الهمم، ومدرب معتمد في شرطة دبي، واختصاصي في إمكانية الوصول من الرابطة الدولية لمختصي إمكانية الوصول «IAAP» بالولايات المتحدة الأمريكية، قدمت محاضرة حول سياسات شرطة دبي في دمج وتمكين أصحاب الهمم في البيئة الداخلية وفي المجتمع، من خلال تقديم خدمات وحلول مُمكّنة تُساهم في جعل حياتهم أكثر شمولية وسهولة في الوصول.

وأضافت حمدة باوزير «تولي شرطة دبي أصحاب الهمم أولوية في أجندتها واستراتيجيات عملها، ونعمل من خلال مجلس تمكين أصحاب الهمم وفقاً للتوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، وبما يدعم تفعيل السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، ويدعم مبادرة «مجتمعي... مكان للجميع» لتكون دبي مدينة صديقة بالكامل لأصحاب الهمم.

وعليه فإننا نتبنى في المجلس سياسة الإدماج الشامل لأصحاب الهمم لمختلف أنواع الإعاقة، في العمل والمجتمع، بغية تمكينهم وتأهيلهم بالتعاون مع الشركاء، وضمان حماية حقوقهم بالحصول على فرص متكافئة، وإشراكهم على كافة الصعد المجتمعية والمهنية والأكاديمية».