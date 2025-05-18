«كهرباء دبي» تفتح باب التسجيل أمام الشركات للمشاركة في «ويتيكس»

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن فتح باب استقبال طلبات المشاركة في الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، الذي تنظمه الهيئة بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، خلال الفترة من 30 سبتمبر لغاية 2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويعد «ويتيكس» أكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والتنقل الأخضر والمدن الذكية والمستدامة والقطاعات ذات الصلة، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم.

وخلال الدورة السادسة والعشرين من «ويتيكس» العام الماضي، شهد المعرض مشاركة أكثر من 2800 شركة من 65 دولة، واستقطب 50598 زائراً من مختلف أرجاء العالم.

وتضمن المعرض 21 جناحاً دولياً من مختلف أرجاء العالم.

وشهد «ويتيكس» 2024 مشاركة عدد من أبرز الشركات المحلية والإقليمية والعالمية الرائدة في مجال إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها، وكذلك الطاقة النظيفة والمتجددة، والمياه وأحدث تقنياتها وحلولها المبتكرة، إضافة إلى التحول الرقمي، والأمن السيبراني وأمن أنظمة المعلومات والشبكات، والمباني الخضراء والمدن المستدامة والمجتمعات السكنية الذكية المحايدة للكربون.

واحتضنت منطقة التنقل الأخضر في «ويتيكس» 2024 مجموعة من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في النقل والتنقل واللوجستيات الخاصة بالتنقل الأخضر.

وأفرد المعرض كذلك منطقة مخصصة لأحدث تقنيات وممارسات الصحة والسلامة. واستقطب «ويتيكس» أيضاً المعارض والمنتديات الإقليمية والعالمية، الباحثة عن شركاء جدد، والراغبة في إثراء قاعدة عملائها وتوسيع آفاق النمو.

وعلى هامش «ويتيكس» 2024 نظمت الهيئة منتدى آفاق طاقة المستقبل الذي استقطب نخبة من ممثلي الحكومات وصنّاع القرار والمهنيين والباحثين والمستثمرين والخبراء والمتخصصين لمناقشة الاستدامة في قطاع النفط والغاز.

واستضاف «ويتيكس» 2024 سلسلة من ورش العمل والجلسات النقاشية حول الحوافز والتسهيلات التي تقدمها دبي للشركات والمؤسسات الراغبة في تأسيس شركات جديدة أو إنشاء موطئ قدم لها في دبي.

ويمكن للعارضين والشركات من مختلف أنحاء العالم التسجيل في الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» من خلال الموقع الإلكتروني (https://www.wetex.ae/ar/exhibit)