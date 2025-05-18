تدشين دورية «غياث» الافتراضية في دبي



دشن اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، دورية «غياث» التدريبية الافتراضية، التي تعد من تطبيقات الواقع الافتراضي في تدريب وتأهيل مسؤولي وسائقي الدوريات في الإدارة العامة للمرور ومراكز الشرطة، وذلك في إطار جهود القيادة العامة لشرطة دبي المتواصلة لبناء كفاءاتها وكوادرها وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.



وتأتي «دورية غياث الافتراضية» في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على استشراف المستقبل والاستفادة من برامج الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة والحد منها، وتحقيق سرعة الاستجابة مع البلاغات.



وأوضح اللواء الغيثي أن شرطة دبي تحرص دائماً على تسخير التكنولوجيا والتطورات التقنية الحديثة في مختلف المجالات، ومن ضمنها رفع كفاءة الموظفين وتطوير كوادرها، وهو ما انعكس على التطور الملموس في الأداء على مدى سنوات طوال من العمل المتواصل والدؤوب، وجعل شرطة دبي نموذجاً يحتذى في العمل الشرطي الاحترافي.



وأكد العميد نبيل الرضا، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، استخدام أحدث التقنيات الذكية وبرامج الذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور والتسلح بأدوات المستقبل وفتح آفاق جديدة في مجال العمل الأمني، بما يسهم في تعزيز الأمن والأمان، وإسعاد المجتمع، وهذا ما يميز القيادة العامة لشرطة دبي ويجعلها في طليعة الركب العالمي.



واستمع اللواء عبدالله الغيثي والحضور إلى شرح من الرائد مهندس عمر الخاجة، مدير مركز مستقبل التنقل الرقمي في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، حول مشروع «دورية غياث الافتراضية»، وهي عبارة عن دورية للواقع الافتراضي تمكن مسؤولي وسائقي الدوريات من التعلم من السيناريوهات الحقيقية والواقعية من خلال التدريب في خمس مراحل مختلفة، بهدف تمكين مستخدمي الدوريات من التعلم والإلمام بالسيناريوهات الواقعية المختلفة.