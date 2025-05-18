شرطة دبي توقع مذكرات تفاهم تقنية وتوعوية



وقعت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، مذكرات تفاهم تقنية وتوعوية، على هامش «القمة الشرطية» الأخيرة.

حيث وقعت مذكرات مع كل من «ماستر كارد» حول «الجرائم الاقتصادية»، ومع «ويجو ميدل إيست» في مجال السياحة والسفر، و «فيترونيك» في المجال التقني.

كما وقعت مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الرقمية في مجال الأصول الافتراضية، ومع «دبي الصحية» لتعزيز الوعي الرقمي صحياً، ومع «المؤسسة الملكية لأمير وأميرة ويلز» في مكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات الحياة البرية .

كما وقعت تفاهماً مع شركة «ام في بي»، في المجال التقني، ومع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في مجال المحاضرات والتوعية، ومع الجامعة البريطانية بدبي في المجال التوعوي والتدريبي.