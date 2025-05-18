جلسة حوارية لمناقشة ركائز التحول الأمني الذكي

نظّمت الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، على هامش «القمة الشرطية»، مؤخراً، جلسة حوارية خاصة تحت عنوان «AI Breakfast»، وجمعت الجلسة نخبة من القيادات الشرطية، ومديري الإدارات المتخصصة، وضيوف القمة من الخبراء والأكاديميين والمختصين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأمنية، في نقاش تفاعلي هدفه استشراف التحديات المستقبلية وصياغة حلول عملية تسهم في تطوير منظومة العمل الأمني في الإمارة.

وأكد اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، أن التحول في العمل الأمني أصبح مساراً استراتيجياً شاملاً يعيد بناء الأدوار والمؤسسات لتكون أكثر قدرة على الاستجابة والتكيف مع المتغيرات.

وقال: «ناقشنا أربعة محاور جوهرية تمثّل قلب التحول الرقمي في العمل الأمني: أولها البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني، حيث لا يمكن للأنظمة الذكية أن تنجح دون بيئة مؤمنة وموثوقة.

وثانيها البيانات، بوصفها العمود الفقري للقرارات الاستباقية. أما المحور الثالث فكان تصفير البيروقراطية، بما يسهم في تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة. وختاماً، تناولنا التكنولوجيا الناشئة التي نراها فرصاً استراتيجية لبناء شرطة أكثر ذكاءً واستجابة».