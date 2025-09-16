إطلاق النسخة الثانية من «مسابقةالشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن»

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي – تحت مظلة مبادرة «غراس الخير» – النسخة الثانية من مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم، لطلبة المدارس الخاصة في إمارة دبي، بعد النجاح الكبير والتفاعل اللافت الذي شهدته النسخة الأولى في العام الماضي.

وتهدف المسابقة السنوية، المخصصة للعام الدراسي 2025 - 2026، إلى ترسيخ مكانة القرآن الكريم في نفوس الطلبة، وتنمية مهاراتهم في الحفظ والتلاوة، وتعزيز روح التنافس الإيجابي في ميدان العلوم الدينية، بما يواكب تطلعات المجتمع نحو جيل واعٍ ومتمسك بقيمه الدينية والوطنية.

وقال أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: تعكس مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم التزام الدائرة الراسخ بتنشئة جيل قرآني واثق بهويته، وراسخ في قيمه، ومتمسك بتعاليم دينه الحنيف.

وقد أثبتت نتائج النسخة الأولى من المسابقة وجود تعطش حقيقي من قبل الطلبة وأولياء الأمور لهذا النوع من المبادرات القرآنية، التي تترجم مكانة القرآن الكريم الراسخة في وجدان المجتمع الإماراتي.

وثمّن التعاون البنّاء مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، التي أبدت تجاوباً ملموساً وسريعاً في دعم المبادرة وتيسير تنفيذها على مستوى المدارس الخاصة، الأمر الذي ساعد في ترسيخ حضور القرآن الكريم في البيئة التعليمية بصورة فاعلة.

وأشار إلى أن الدائرة تعمل في المرحلة الحالية على تطوير معايير المسابقة وتحديث تفاصيلها، استناداً إلى ما تم رصده من ملاحظات وتغذية راجعة خلال النسخة الأولى لضمان استمرارية التميز وتعزيز أثر المسابقة بما يلبّي تطلعات المجتمع ويواكب رؤى التطوير التعليمي والديني في الإمارة.

وقالت عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: نؤمن في هيئة المعرفة بأهمية ترسيخ القيم الأصيلة في البيئة التعليمية، ويُعدّ القرآن الكريم أحد المرتكزات الجوهرية لهويتنا الثقافية والدينية، ونفخر بشراكتنا في هذه المبادرة التي تعكس التزامنا بتعزيز القيم الأصيلة في مدارس دبي.

وانطلاقاً من هذا الإيمان، نعتز بشراكتنا مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في إطلاق النسخة الثانية من مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم، والتي تجسّد روح التعاون بين المؤسسات لتعزيز النشء بالعلم والإيمان، وتمكين الطلبة من التمسك بقيمهم في بيئة تعليمية تحتضن تنوّعهم وتُعلي من قدراتهم.

وانطلقت أولى مراحل المسابقة في الأول من سبتمبر، وبدأت التصفيات الأولية داخل المدارس أمس، وتُرفع نتائجها إلى الدائرة في موعد أقصاه الثالث عشر من أكتوبر، فيما تنطلق التصفيات النهائية تحت إشراف الدائرة من 3 إلى 21 نوفمبر 2025، بمشاركة واسعة من الطلبة والطالبات من مختلف الجنسيات والمراحل الدراسية.

