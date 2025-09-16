2400 عامل استفادوا من «ظلاً وأجراً» لشرطة دبي

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس الروح الإيجابية، وبالتعاون مع بلدية دبي، والإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ومركز شرطة الراشدية، الفعاليات الختامية لمبادرة «ظلاً وأجراً»، بالتزامن مع فعالية «ساعة مع مهندس النظافة»، استهدفت 200 من مهندسي النظافة، بهدف تعزيز وعيهم بسبل الوقاية من مخاطر التعرض للحرارة العالية والإجهاد الحراري.

وأكدت فاطمة بو حجير رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن مبادرة «ظلاً وأجراً»، التي انطلقت قبل 6 أسابيع، بالتعاون مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة لمراكز الشرطة، تختتم فعالياتها التوعوية للعمال، بشأن مخاطر الإجهاد الحراري، وتقديم نصائح وإرشادات وقائية، تفادياً لتعرضهم لضربات الشمس والحرارة العالية، مع ضرورة الإكثار من شرب المياه.

لافتة إلى أن قرابة 2400 عامل استفادوا من مبادرة «ظلاً وأجراً»، من مختلف مناطق إمارة دبي، وتم توزيع المظلات والمرطبات عليهم. ونوهت بمشاركة 210 متطوعين من «الشرطي جارك»، ومتطوعين من داخل الشرطة، وفريق «شكراً لعطائك التطوعي». مؤكدة أن الفعاليات والمبادرات الموجهة للعمال، تعكس أهداف المجلس الرامية إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش والعطاء.