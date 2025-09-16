شرطة دبي تستعرض المشاريع التطويرية لـ«الشؤون الإدارية»

أكد اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، أن الإدارة العامة للشؤون الإدارية تمثل ركيزة محورية في دعم منظومة العمل المؤسسي بشرطة دبي، مشيداً بجهودها في تعزيز كفاءة الأداء الإداري والتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتوفير خدمات مختلفة للموظفين وإسعاد المتعاملين بما يتماشى مع توجّهات الحكومية.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية للإدارة العامة للشؤون الإدارية، بحضور اللواء الدكتور صالح مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد منصور القرقاوي، مدير الإدارة العامة، ونائبه العميد الدكتور محمد الجناحي، إلى جانب عدد من كبار الضباط.

حيث اطّلع على مؤشرات الأداء والخطط الاستراتيجية ومواءمتها مع استراتيجية حكومة دبي، كما تمت مناقشة التحديات المطروحة أمام «الإدارة» إلى جانب استعراض مقترحات الحلول والآليات المبتكرة لتطوير بيئة العمل وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.

وناقش الاجتماع جهود التحول الرقمي في الخدمات الإدارية، من خلال تطوير الأنظمة والبرامج الداخلية، بما يضمن سرعة الاستجابة، والتكامل السلس بين الأنظمة، وتقليص الإجراءات إلى أدنى حد ممكن، وصولاً إلى تصفيرها.

واطلع اللواء المهيري على توجهات مركز إسعاد المتعاملين الذي يمثل واجهة خدمية متكاملة تهدف إلى توفير حلول نوعية ومبتكرة تسهم في تعزيز تجربة المتعاملين، وتحقيق أعلى مستويات الرضا والسعادة، وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية وتطوير منظومة خدمات ذكية وسلسة تواكب تطلعات المجتمع، وتنسجم مع توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز جودة الحياة.

كما تفقد إدارة الخدمات وشؤون العلاج، واطلع على إحصائيات ومشاريع مركز التأهيل والجاهزية الذي يركز على تعزيز الجاهزية البدنية وجودة الحياة لموظفي شرطة دبي.