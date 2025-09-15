"طرق دبي" تستقطب 70 طالباً لتطوير حلول التنقل بالذكاء الاصطناعي

نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخراً مسابقة هاكاثون بعنوان "الذكاء الاصطناعي التوليدي يلتقي بالبيانات المفتوحة،" شارك فيها أكثر من 70 طالباً من مختلف الكليات والجامعات في الدولة. وقد نظّم الحدث كلٌ من مؤسسة المواصلات العامة وقطاعي خدمات الدعم التقني المؤسسي والاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، وبالتعاون مع شركة بايت بلس (BytePlus) وهي شركة تكنولوجيا عالمية معروفة بتطوير الحلول التقنية المبتكرة، وجاء تنظيم الهاكاثون بهدف استخدام مجموعات البيانات المفتوحة المتاحة لتطوير حلول تنقل مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتعكس شراكة هيئة الطرق والمواصلات مع شركة بايت بلس، التزامها الراسخ في تمكين المؤسسات من خلال تبنّي أحدث الحلول التقنية. إذ كان مستوى الإبداع والموهبة الذي قدّمه المشاركون مصدر إلهام كبير لها للتطلُّع إلى المساهمة في دعم المزيد من المبادرات، التي تستثمر البيانات والذكاء الاصطناعي بما يخدم المصلحة العامة.

وتُعد مسابقة الهاكاثون منصة مثالية لاستقطاب العقول المبدعة من خارج الهيئة، حيث تتيح دمج وجهات نظر جديدة ومتنوعة ضمن إطارنا المؤسسي للابتكار، حيث يسهم هذا التنوع في الرؤى في تعزيز القدرات على ابتكار حلول أكثر شمولية وفاعلية لمستقبل التنقل في دبي.

جاء دور قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية من خلال وإدارة الابتكار والريادة بارزاً ومحورياً في إنجاح الحدث، حيث تولّى التنسيق مع الجامعات والكليات والشركات الناشئة لدعوتها للمشاركة، إلى جانب تصميم آلية تقييم واضحة للأفكار المقدّمة. كما أسهم القطاع في دعم الشباب وتوجيههم خلال مختلف مراحل الهاكاثون، وضمان تسجيل الأفكار المبتكرة في الأنظمة المعتمدة لدى الهيئة بما يحفظ حقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن متابعة تنفيذ الأفكار المتميزة وقياس أثرها على أعمال الهيئة وخدماتها المستقبلية.

وشهدت المسابقة وصول تسعة فِرق إلى المرحلة النهائية، حيث عرضت مشاريعها أمام لجنة من الخبراء ممثلين عن الهيئة وشركائها الاستراتيجيين، ليتم تقييمها وفق معايير دقيقة ومحددة. وستُمنح الجوائز للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى خلال فعاليات مؤتمر دبي العالمي للتنقّل ذاتي القيادة 2025 سبتمبر الجاري، مع فرصة عرض أفكارهم خلال الفعاليات المحلية للابتكار، بالإضافة إلى إمكانية الشراكة مع الهيئة في مشروعاتهم وابتكاراتهم الفائزة مستقبلاً.