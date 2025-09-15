محمد بن زايد: "علّمتني الحياة" خلاصة تجربة قائد ملهم.. حفظ الله محمد بن راشد ليواصل عطاءه لوطنه

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن امتنانه لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإهدائه نسخة من كتابه القيّم "علّمتني الحياة".

ووصف سموه الكتاب بأنه خلاصة تجربة شخصية وعملية ثرية لقائد ملهم لم يعرف المستحيل، مؤكداً سموه أنه استمتع كثيراً بقراءته وينصح الجميع بالاطلاع عليه والاستفادة من دروسه.

ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اللهَ تعالى، أن يحفظ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأن يمدّ في عمره ليواصل عطاءه المتجدد لوطنه.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "ممتن لأخي محمد بن راشد لإهدائي كتابه القيّم "علّمتني الحياة".. خلاصة تجربة حياة شخصية وعملية ثرية لقائد ملهم لم يعرف المستحيل".

وأضاف سموه: "استمتعت كثيراً بقراءة الكتاب وأنصح الجميع بقراءته والاستفادة منه. حفظ الله بو راشد وأطال عمره وهو يواصل عطاءه لوطنه".