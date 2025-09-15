محمد بن راشد لحمدان بن محمد: أضع بين يديك خلاصة ما علمتني الحياة

أهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نسخة من كتابه الجديد «علمتني الحياة» إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بخط يده، إهداء خاصاً على الصفحة الأولى من الكتاب، عبّر فيه عن أمله بأن خلاصة ما تعلمه من دروس الحياة ستكون عوناً ودعماً لمسيرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد في خدمة الوطن والمواطن. وقال سموه في نص الإهداء :«إلى ابني وسندي وعضيدي حمدان بن محمد.. لأن الحكمة أثمن من الذهب، أضع بين يديك خلاصة ما علمتني الحياة، عسى أن تكون لك عوناً في مسيرتك لخدمة البلاد والعباد».

من جانبه، شارك سمو الشيخ حمدان بن محمد عبر خاصية «الحالة» على حسابه في منصة «إنستغرام»، صورة تظهر نص الإهداء، في لفتة تعكس تقدير سموه لهذا الإهداء الذي يحمل بين طياته إرثاً قيادياً وفكرياً غنياً.