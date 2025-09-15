سيف بن زايد: تعلمنا من محمد بن راشد أن خدمة الوطن والإنسانية هي البوصلة نحو المجد

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أنه تعلم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن خدمة الوطن والإنسانية هي البوصلة نحو المجد والريادة، وأن القيم تسبق الإنجازات، والمبادئ تسمو فوق كل شيء.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «ستون عاماً من الحكمة والعطاء المتواصل، كنتم خلالها وما زلتم منارة وطنية ملهمة.. تعلمنا منكم سيدي أن خدمة الوطن والإنسانية هي البوصلة نحو المجد والريادة، وأن القيم تسبق الإنجازات، والمبادئ تسمو فوق كل شيء.. من مسيرتكم تُستلهم أسمى معاني الوطنية والإنسانية.. حفظكم الله وبارك في عمركم وعطائكم، لتبقوا منارة للأجيال وركيزة راسخة للوطن».