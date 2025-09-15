شهادة عالمية لشرطة دبي في تمكين المرأة

حققت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالمجلس النسائي، الريادة كونها أول جهة شرطية على مستوى دولة الإمارات، التي تحصل على شهادة المواصفة العالمية «53800:2024ISO»، لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وذلك من شركة «بيورو فيريتاس» «Bureau Veritas».

وتمكن «المجلس النسائي» من استيفاء كل معايير المواصفة، والتي تركز على تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة داخل المؤسسات. ومن أبرز المعايير دمج شرطة دبي لمبادئ المساواة بين الجنسين في سياساتها وممارساتها وعمليات صنع القرار، وتنفيذ برامج تدريبية لزيادة الوعي بالمساواة بين الجنسين، وعدم التمييز، والمساواة في الأجور، والالتزام بالمساواة بين الجنسين على كل المستويات، والتوازن بين العمل والحياة.

وأكد اللواء الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، أن الحصول على هذه الشهادة ، يعكس التزام شرطة دبي بترسيخ قيم العدالة والتكافؤ داخل المؤسسة الشرطية. وقال: «هذه الشهادة بمثابة تتويج لمسيرة طويلة من العمل المؤسسي الممنهج».