محمد المري: دبي رائدة في بناء منظومة اتصال حكومي متكاملة

أضافت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، إنجازاً استثنائياً جديداً إلى سجلها الحافل بالتميّز، حيث فازت بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2025.

وكرّم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، الفائزين بالجائزة في دورتها الثانية عشرة، خلال الحفل الذي أقيم في مركز إكسبو الشارقة وتسلّم الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، الجائزة عن فئة «أفضل منظومة اتصال حكومي متكاملة».

وقال الفريق محمد أحمد المري: «إن هذا التتويج يعكس ريادة دبي في بناء منظومة اتصال حكومي متكاملة، قادرة على الجمع بين الابتكار والشفافية والتواصل الإنساني، لقد وضعنا الإنسان في قلب أولوياتنا، وجعلنا من الاتصال أداة لترسيخ الثقة وتصدير أفضل الممارسات إلى العالم، انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة في أن تكون دبي دائماً مدينة الريادة والإلهام».

وتُعد هذه الجائزة الدولية المرموقة منصة عالمية رائدة تحتفي بالريادة والابتكار في الاتصال الحكومي، وتكرّم الجهات والمؤسسات التي تمكنت من بناء أنظمة اتصال شاملة وفاعلة تعزز الثقة بين الحكومات والمجتمعات. كما تجسد معياراً لتكريم أفضل الممارسات والتجارب الأكثر تأثيراً حول العالم، حيث تستقطب سنوياً مئات المشاركات من جهات حكومية ومؤسسات دولية تسعى لتطوير قنوات تواصلها وتعزيز ثقة المجتمعات بها.

ويأتي هذا الفوز ثمرة الجهود التي قادتها إدارة التسويق والاتصال الحكومي في «إقامة دبي»، عبر تطوير منظومة اتصال مؤسسي متكاملة ترتكز على النموذج العلمي للسمعة المؤسسية، مدعومة بإطار سياسات تنظيمية متكامل، وبنك رسائل إعلامية نوعية، وأدوات قياس أثر دقيقة، وخطط للتواصل الداخلي والخارجي، إلى جانب 120 سفير سمعة، ومختبرات ابتكار مجتمعية، ومنصات متخصصة للجمهور والأطفال، ورسائل متعددة اللغات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل المشاعر والتفاعل. وقد انعكست هذه المنظومة في تعزيز السمعة المؤسسية، وتوسيع التغطية الإعلامية، إلى جانب مستويات عالية من التفاعل الجماهيري.