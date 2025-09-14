شرطة دبي تبحث تعزيز التعاون التعليمي والتدريبي مع «العلوم العسكرية الأردنية»

استقبل العميد ناصر حميد الزري نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، وفداً من كلية العلوم العسكرية في جامعة مؤتة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بحضور عدد من الضباط.

ورحب العميد ناصر الزري بالوفد، مؤكداً حرص الأكاديمية على ترجمة توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، على تعزيز التعاون المُشترك مع كافة المؤسسات التعليمية والبحثية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، للاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجالات التعليم القانوني والتدريب العسكري.

وقدم العميد الزري للوفد شرحاً عن الرؤية والرسالة وأهداف أكاديمية شرطة دبي المُنبثقة عن الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي، بالإضافة إلى تقديم نبذة تعريفية عن نظام التعليم والبرامج الدراسية المُعتمدة في مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في القانون والعلوم المُساندة، والشهادات العلمية التي تمنحها، إلى جانب برنامج التراكيز التخصصية، والتدريب واللياقة البدنية.

وعقب اللقاء، تجول الوفد الأردني في أكاديمية شرطة دبي، وتعرّف إلى القاعات الدراسية ومرافق التعليم المختلفة.