شرطة دبي: دور محوري لمركز استشراف المستقبل في دعم المنظومة الأمنية

أكد اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، الدور المحوري لمركز استشراف المستقبل في دعم منظومة العمل الأمني، عبر الدراسات والأبحاث المستقبلية، وتوفير المعلومات والبيانات والتوصيات، التي تساعد متخذي القرار على صياغة السياسات المستقبلية، وتبني المشاريع الاستراتيجية المستدامة. وأشار إلى أن استشراف المستقبل يعد ركيزة أساسية في تحقيق توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، مؤكداً أن هذا التوجه يسهم في بناء مؤسسات أكثر قدرة على مواجهة المتغيرات، ويدعم مكانة شرطة دبي جهة رائدة عالمياً في تبني أفضل الممارسات.

وأضاف أن المركز يمثل رافداً أساسياً للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء، وتقديم حلول استباقية للتعامل مع المتغيرات المتسارعة.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية إلى المركز، بحضور اللواء سيف بن عابد، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، والمقدم عمر خليفة السويدي، مدير المركز بالوكالة، إلى جانب عدد من كبار الضباط.