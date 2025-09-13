اللجنة النسائية في «كهرباء دبي» تدعم روح الفريق الواحد بين الموظفات

في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التنافس الإيجابي وتوطيد أواصر التعاون بين الموظفات نظمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي فعالية «تحدي التسلق الثلجي»، ضمن أجواء تفاعلية حافلة بالنشاط والحيوية.

واختبرت ما يزيد على 50 موظفة تجربة تسلق مختلف مسارات ومنحدرات «سكي دبي» في مول الإمارات.

وقالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: «تسهم الفعاليات الترفيهية والأنشطة الاجتماعية والرياضية التي ننظمها في دعم روح الفريق الواحد بين موظفات الهيئة من جميع القطاعات، وتحفيزهن على تحقيق التوازن بين حياتهن المهنية والشخصية، وتبني نمط حياة صحي ومستدام، وتشجيعهن على ممارسة الرياضة بشكل يومي، ما يعزز سعادتهن وجودة حياتهن، ويساعدهن على تحقيق أفضل النتائج».