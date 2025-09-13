الإمارات تستدعي نائب السفير الإسرائيلي

أبوظبي، وام - نيويورك، البيان، وكالات

استدعت دولة الإمارات، نائب السفير الإسرائيلي، لإبلاغه إدانتها واستنكارها للعدوان السافر على دولة قطر، وما يمثله من انتهاك صارخ للسيادة واعتداء على القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.

وفيما شددت الإمارات على أن قطر ليست وحيدة بعد أن تكلم مجلس الأمن الدولي بصوت واحد لإدانة العدوان، جددت الكويت موقفها الثابت والراسخ في الوقوف مع قطر في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

واستدعت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، نائب السفير الإسرائيلي لدى الدولة، دايفيد احد هورساندي، وأبلغته إدانة واستنكار دولة الإمارات الشديدين للاعتداء الإسرائيلي السافر والجبان الذي استهدف دولة قطر الشقيقة.

وللتصريحات العدوانية الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مؤكدة أن هذا الهجوم المتهور يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر، واعتداء خطيراً على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكدت أن أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، وأن أي اعتداء على دولة خليجية يمثل اعتداء على منظومة الأمن الخليجي المشترك.

مشددة على أن استمرار النهج العدواني والاستفزازي يقوض فرص تحقيق الاستقرار ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة، ويكرس واقعاً لا يمكن السكوت عنه أو قبوله.

على صعيد متصل، أعرب معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عن إدانة دولة الإمارات للهجوم الإسرائيلي السافر ضد دولة قطر، معتبراً إياه تصعيداً غير مسؤول يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وشدد في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط، على أن التهديدات الإسرائيلية المستمرة بضم الأراضي والهجمات على الدول المجاورة تقوض أي أساس للسلام الدائم، وتهدد استقرار المنطقة بأسرها، مؤكداً أن قطر ليست وحيدة، بعد أن تكلم المجلس بصوت واحد لإدانة العدوان، وأن صوت المجلس الجماعي ينبغي أن يحدث فرقاً ضد هذه الأعمال غير القانونية التي تنتهك القانون الدولي.

وأضاف: تؤيد دولة الإمارات العربية المتحدة البيان الذي ستلقيه الكويت نيابة عن مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى بيانات المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، المشاركة رفيعة المستوى في الجلسة تؤكد بوضوح مدى خطورة هذا العدوان الإسرائيلي على دولة قطر.. أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي السافر على دولة قطر، والذي يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة قطر وأمنها..

إنه اعتداء خطير على القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وتصعيد غير مسؤول يهدد الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين.. زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الدوحة، وأكد تضامننا الكامل مع قطر قيادة وشعباً، ودعمنا الثابت لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وسلامة أراضيها وسلامة شعبها.

وأكد أن استمرار تقاعس مجلس الأمن عن اتخاذ إجراء حاسم ضد الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، سيكون له بلا شك عواقب وخيمة على السلام الإقليمي والدولي، مشدداً على أن هذا الهجوم غير المسبوق على قطر يقوض بشكل خطير آفاق السلام وإنهاء الحرب في غزة.

تأجيج عنف

ولفت قرقاش إلى أن قطر لعبت إلى جانب مصر والولايات المتحدة، دوراً رائداً في الجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين وإعادتهم إلى عائلاتهم، واستئناف المساعدات الإنسانية دون عوائق وعلى نطاق واسع، مشيراً إلى أن هذه الأعمال العدائية المتهورة لن تحقق لإسرائيل ولا للمنطقة الهدف المشترك المتمثل في السلام والازدهار والأمن والاستقرار.

ولن تؤدي إلا إلى تأجيج المزيد من العنف والتطرف والفوضى، في وقت تحتاج فيه المنطقة بشدة لضبط النفس وخفض التصعيد، فضلاً عن أن التهديدات المستمرة بضم الأراضي والهجمات على الدول المجاورة تقوض أي أساس للسلام الدائم، وتهدد استقرار المنطقة بأسرها.

وقال: يجب أن نعمل معاً من أجل مستقبل أفضل لشعوب منطقتنا، مستقبل مبني على العدالة والتعايش والازدهار المشترك وعلاقات حسن الجوار، خالٍ من الأيديولوجيات المتطرفة مهما كان نوعها، ففي حين نسعى جميعاً إلى سلام عادل ودائم في المنطقة، فإن الهجمات على دولة قطر تفاقم الوضع المتفجر أصلاً.. نؤكد مجدداً ومن خلال اجتماعنا، على مركزية القانون الدولي وسيادة الدول، وعلى الحكمة المطلوبة منا جميعاً لتحقيق السلام والأمن.

موقف راسخ

بدورها، أعربت الكويت، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات العدائية والتهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بحق دولة قطر. وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، إن هذه التصريحات وما تضمنته من محاولات يائسة لتبرير العدوان الغاشم الذي يمارسه الاحتلال تعد انتهاكاً لسيادة الدول.

وأضافت: تجدد دولة الكويت موقفها الثابت والراسخ في الوقوف إلى جانب دولة قطر في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، كما تشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياتهما القانونية والأخلاقية في حفظ السلم والأمن الدوليين، ووقف الانتهاكات والاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل.

وأصدر أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بياناً مشتركاً نادراً يدينون فيه الهجوم الإسرائيلي على قيادات حركة حماس الفلسطينية في قطر. وأعرب الأعضاء الـ 15 في بيان نُشر قبل وقت قصير من بدء جلسة خاصة لمناقشة الموضوع في نيويورك، عن تضامنهم مع قطر، وشددوا على أهمية خفض التصعيد.

إدانة

في الأثناء، أدان البرلمان العربي ونظيره الأفريقي، الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، مؤكدين أنه انتهاك صارخ للشرعية الدولية وتهديد للأمن العالمي. وشدد الجانبان، في بيان مشترك صدر بالقاهرة، على رفض استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، منتقدين الصمت الدولي الذي يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه.

وطالب البيان، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان، ودعا دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما أيد التحرك الذي قادته جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية. وثمّن الموقف المصري والأردني الرافض لتهجير الفلسطينيين.