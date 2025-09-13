حملة جمعية دبي الخيرية «ألف باء» تحقق 924 مشروعاً خلال أسبوعين

أعلنت جمعية دبي الخيرية أن حملة «ألف باء» لدعم التعليم، حققت نتائج استثنائية تمثلت في إنجاز (924) مشروعاً خيرياً خاصاً بالتعليم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وذلك في غضون أسبوعين فقط من انطلاقها.

وركزت الحملة داخل الدولة على تقديم الدعم المباشر لأطفال الأسر المتعففة، فتم توزيع (306) أزياء مدرسية و(512) حقيبة مدرسية، كما امتد الدعم ليشمل الأطفال الأيتام.

وشملت إنجازات الحملة تنفيذ (106) مشاريع تعليمية خارج الدولة، بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة في المجتمعات الأقل حظاً، وتنوعت هذه المشاريع بين تشييد مراكز لتحفيظ القرآن الكريم، وتقديم الاحتياجات المدرسية الأساسية مثل الزي والحقائب، وتوفير باقة طالب علم، بالإضافة إلى تغطية الرسوم الدراسية للطلاب غير القادرين، وتجهيز الفصول الدراسية بما يلزم.

وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: «نحن فخورون للغاية بالاستجابة السخية التي لقيناها من أصحاب الأيادي البيضاء في مجتمعنا، والذين آمنوا بأهمية التعليم ودوره المحوري في بناء المستقبل».

وتابع: «إن تحقيق هذا الكم من المشاريع التعليمية في فترة زمنية قصيرة كهذه هو دليل على أن الخير متجذر في نفوس أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها، وكل مشروع من هذه المشاريع يمثل فرصة جديدة لطفل أو طالب للحصول على تعليم أفضل، وهي مسؤولية نعتز بها ونعمل جاهدين لتحقيقها».