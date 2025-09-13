عبدالله المري: الاستثمار في الكفاءات أولوية استراتيجية لشرطة دبي

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الاستثمار في الكفاءات البشرية يمثل أولوية استراتيجية لشرطة دبي، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للموارد البشرية تعد العمود الفقري للمنظومة الشرطية.

فهي المسؤولة عن استقطاب وتأهيل وتمكين الكوادر البشرية وضمان جاهزيتها لمواجهة مختلف التحديات، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها في ترسيخ مكانة دبي مدينة آمنة ورائدة عالمياً.

مجاراة التطورات

وقال معاليه إن الإدارة أثبتت قدرتها على مجاراة التطورات المتسارعة عبر مبادرات نوعية ومشاريع متجددة، أسهمت في تعزيز بيئة العمل، ورفع مستويات سعادة الموظفين، وترسيخ ثقافة العمل بروح الفريق الواحد.

وأضاف «نحن نؤمن أن الاستثمار في العنصر البشري هو استثمار في مستقبل المؤسسة وأمن المجتمع، لذا نواصل دعم موظفينا وتسخير أحدث التقنيات، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، لتطوير عمليات الموارد البشرية بما يضمن سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء».

جاء ذلك خلال تفقد معاليه للإدارة العامة للموارد البشرية ضمن برنامج التفتيش السنوي، يرافقه اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد راشد ناصر راشد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، وعدد من كبار الضباط.

واطلع معاليه على مؤشرات الأداء الاستراتيجية، والمشاريع المستقبلية، ونتائج التقييم المؤسسي التي شهدت تحسناً ملحوظاً، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس النهج السليم في جعل العنصر البشري محور النجاح واستدامة الريادة.

17 جائزة

كما استمع إلى عرض حول الإنجازات التي توجت بحصد 17 جائزة محلية وعالمية في مجالات الابتكار وتمكين الكوادر، إلى جانب المشاريع النوعية التي توظف الروبوتات والذكاء الاصطناعي في تبسيط الإجراءات، ما أسهم في رفع كفاءة الأداء وتقليل الجهد والوقت.

واطلع معاليه على إحصاءات الجاهزية الشرطية لعام 2024، وخطط المسارات الوظيفية، ووظائف المستقبل، والبرامج الأكاديمية والبحثية، إضافة إلى مبادرات مجتمعية مثل برنامج «تعليم أبنائكم أمانة»، واستراتيجية سعادة الموظفين التي تخلق بيئة عمل محفزة وإيجابية.

وفي ختام الزيارة، كرّم معالي الفريق عبدالله خليفة المري عدداً من الموظفين المتميزين.