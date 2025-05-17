عبدالله المري يكرم الفائزين بجوائز القمة الشرطية

كرم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، واللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وعدد من الوفود الشرطية، الفائزين في حفل جوائز القمة الشرطية العالمية في نسختها الرابعة.

وأكد الفريق عبدالله المري أن جوائز القمة لاقت إقبالاً من الأجهزة الشرطية والأمنية، وتجاوز مجموع المشاركات في محاور الجائزة لهذه الدورة 900 مشاركة من مختلف أنحاء العالم.

وكرم الفريق المري، يرافقه العميد دكتور صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والمقدم دكتور راشد الغافري، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشؤون الإدارة، ورئيس الأمانة العامة للقمة، الفائزين في جوائز القمة الشرطية العالمية بفئاتها الـ12، حيث فاز مركز شرطة مدينة سرغودا SDPO – الباكستان بجائزة التميز في مجال التحقيق الجنائي.

وفي جائزة التميز في مجال مكافحة المخدرات، فازت شرطة مدينة حيدر آباد عن مشروع جناح مكافحة المخدرات، في حين حصدت شرطة هونع كونغ عن مشروع «الإنقاذ»، جائزة أفضل فكرة ابتكارية في المجال الشرطي والأمني، وفازت مختبرات كات في الولايات المتحدة الأمريكية بجائزة الابتكار للشركات الناشئة.

وفي جائزة التميز في خدمة العملاء في المجال الشرطي، فازت خدمة شرطة البريد الأمن السيبراني في إيطاليا عن مشروع تعقب الهاكر، وفي جائزة التميز في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة فاز المعهد الأوروبي للعلوم الجنائية في مالطا بالمركز الأول، وفي جائزة التميز في السلامة على الطريق، نالت الشراكة العالمية للسلامة على الطرق في سويسرا المركز الأول عن برنامج القيادة التنفيذية لشرطة الطرق.

وفي جائزة أفضل جهة في تطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال الشرطي، حصدت أمانة السلامة العامة لولاية شيواوا في المكسيك المركز الأول عن منصة سنتينيلا الأمنية، وفي جائزة أفضل تطبيق شرطي حققت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية – إثيوبيا المركز الأول عن تطبيق «إشراك المواطنين»، وفي جائزة أفضل ضابط ملهم من العنصر النسائي، فازت المقدم دكتورة مريم درويش الهاشمي من شرطة الفجيرة.

وفي جائزة أفضل مساهمة مجتمعية في المجال الشرطي، فازت كلارا ماجالهايس مارتينز من أوكرانيا – البرازيل عن مشروع روبن هود، وفي جائزة التميز لأصحاب الهمم فازت أديل جيسو نائب مدير العمليات – شرطة الطريق في إيطاليا. وفي الختام، كرم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، عبدالرحمن المرزوقي الفائز بالمركز الأول في التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي.