شرطة دبي تعزز شراكاتها العالمية والمحلية في الأدلة الجنائية وعلم الجريمة

وقَّعت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، 8 مذكرات تفاهم مع شركات تكنولوجية ومؤسسات تعليمية عالمية ومحلية في علم الأدلة الجنائية والجريمة، وتقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والمشاريع العلمية البحثية، وذلك على هامش فعاليات القمة الشرطية العالمية التي أقيمت على مدار 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «تصميم المستقبل القادم في العمل الشرطي».

ووقعت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة مذكرة تفاهم مع جامعة ميدلسكس بدبي، في مجال المشاريع البحثية وأطروحات مشاريع الطلاب، ومع المعهد الأوروبي للعلوم الجنائية في مجال الأنشطة البحثية، وشركة «أكسيس كوميونيكيتشن» في مجال البصمات البايومترية، وشركة «جرايماتيكس» في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل المواد المرئية الجنائية.

كما وقعت الأدلة الجنائية مذكرات تفاهم مع شركة «جامف» المُختصة بالبرمجيات، وذلك في مجال فحص البرمجيات الخبيثة للهواتف النقالة، وشركة «سبيتج تيكنولوجي سينتر ليمتد»، في مجال الأدلة الرقمية الصوتية، ومع شركتي «إم جي آي تيك»، وشركة «إف جي أي» لتكنولوجيا العلوم الجنائية في مجال التطبيقات التقنية المُتقدمة لتحليل شفرة الحمض النووي.

وأكد اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، أن توقيع المذكرات يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على توطيد أواصر التعاون مع مختلف الشركات والمؤسسات العاملة في المجالات ذات الصلة بعلم الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والشركات التي تطور تطبيقات وتقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتُعنى بشكل مباشر بالعلوم الجنائية التخصصية.