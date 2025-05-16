أحمد بن سعيد: 864 طائرة بوينغ ضمن أساطيل طيران الإمارات وفلاي دبي و«دبي لصناعات الطيران»

كشف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن طيران الإمارات تسير رحلاتها إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من 20 عاماً، حيث تربط اليوم دبي بـ 12 مدينة أمريكية رئيسية، كما تشغّل أكبر أسطول في العالم من طائرات البوينغ 777، بما يمثل 10% من إجمالي هذا الطراز قيد التشغيل عالمياً.

ويبلغ إجمالي عدد طائرات البوينغ ضمن الأساطيل الحالية والمستقبلية لكل من طيران الإمارات، وفلاي دبي، وشركة دبي لصناعات الطيران نحو 864 طائرة، بقيمة تقديرية تصل إلى 186.7 مليار دولار.وأكد سموه أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تستند إلى التزام مشترك بدفع عجلة الازدهار الاقتصادي وتعزيز الابتكار عبر عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الطيران.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «تشرفت بلقاء فخامة الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. تستند العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية إلى التزام مشترك بدفع عجلة الازدهار الاقتصادي وتعزيز الابتكار عبر عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الطيران».

وأضاف سموه: « تعكس هذه الالتزامات طويلة الأمد ثقتنا الراسخة في قطاع الصناعات الجوية الأمريكي، ورؤيتنا المشتركة لمستقبل صناعة الطيران. ونتطلع إلى مواصلة توسيع آفاق هذا التعاون والارتقاء به إلى مستويات جديدة خلال المرحلة المقبلة».