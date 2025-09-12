تفاهم بين مركز محمد بن راشد للفضاء وهيئتين كولومبيتين

وقّع مركز محمد بن راشد للفضاء مذكرة تفاهم مع كل من الهيئة الإقليمية المستقلة في كونديناماركا والوكالة الكولومبية للفضاء، وذلك بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كولومبيا.

وجاء توقيع المذكرة خلال زيارة رسمية أجراها وفد من مركز محمد بن راشد للفضاء إلى جمهورية كولومبيا، بحضور محمد عبدالله بن خاطر الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية كولومبيا.

وشارك في مراسم التوقيع كل من المهندس سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، والدكتور ألفريد إغناسيو باليستيروس، المدير العام للهيئة الإقليمية المستقلة في كونديناماركا، والدكتورة بيلار زامورا، المؤسس والمدير التنفيذي للوكالة الكولومبية للفضاء.

وتهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار شامل للتعاون بين الجانبين في مجالات عدة، من بينها دعم البحوث العلمية والابتكار المشترك، وتبادل المعارف والخبرات في مجالات علوم الفضاء، إلى جانب تعزيز آليات تبادل البيانات الفضائية بين البلدين.

كما تسعى مذكرة التفاهم إلى تطوير القدرات البشرية وبناء الكفاءات الوطنية في كلا البلدين، من خلال تنفيذ مشاريع علمية وتقنية مشتركة تسهم في دعم جهود استكشاف الفضاء وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، بما يعزز من مساهمة البلدين في تطوير القطاع الفضائي العالمي.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات الهادفة إلى ترسيخ مكانتها كدولة رائدة في قطاع الفضاء، من خلال تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والمؤسسات العالمية العاملة في هذا القطاع الحيوي.