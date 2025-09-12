جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين تناقش سبل دعم خططها وبرامجها

عقد مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين اجتماعه، برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وحضور ميرزا الصايغ، والدكتور منصور العور، نائب رئيس الجمعية، ومنيرة صفر، أمين السر العام، والدكتور سيف الجابري.

والدكتور شافع النيادي، والدكتورة ديالا الإبراهيم. كما حضر الاجتماع، الذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي بالقرهود، اللواء مهندس وليد المناعي، مدير الإدارة العامة للتطوير والابتكار المحلي والاتحادي، بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والعقيد زيد الصابوني، مدير إدارة الإعلام والمستشار الإعلامي للجمعية.

وتم خلال الاجتماع اعتماد محضر الاجتماع السابق، ثم ناقش المجلس عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، أهمها الاقتراحات المقدمة من قبل أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب بحث سبل دعم البرامج والخطط، من خلال استقطاب رعايات من القطاعين العام والخاص لإقامة أنشطة الجمعية.

كما اطلع المجلس على الرسائل الواردة إلى الجمعية من عدد من الجهات والمؤسسات بشأن التعاون، وتبادل الخبرات بين الجانبين، والاستفادة من البرامج والمبادرات المختلفة، التي تهتم بأبناء الوطن من الموهوبين.

واستعرض الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.