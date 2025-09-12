«دبي للإعلام» و«بي دبليو سي» تبرمان شراكةلصقل مهارات الشباب الإماراتي

في خطوة تعكس التزامها المتواصل بدعم الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب الإماراتي في قطاع الإعلام، أبرمت مؤسسة دبي للإعلام مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة PWC بي دبليو سي الشرق الأوسط، الرائدة في مجال الاستشارات والدراسات التسويقية، بهدف تطوير مهارات الشباب الإماراتي وصقل خبراتهم الإعلامية والإدارية من خلال برامج تدريبية وانتداب ميداني للتعلم على رأس العمل واكتساب خبرات ميدانية.

وإتاحة فرص حقيقية للكوادر الوطنية للعمل مع خبراء دوليين، ما يعزز قدراتهم في مجالات التدقيق والمالية والاستراتيجية والمشتريات، بما يواكب تطلعات دبي المستقبلية.

وسيستفيد موظفو «دبي للإعلام»، لا سيما الكفاءات الإماراتية الشابة، من فرص تدريب متقدمة في مختلف مجالات العمل الإعلامي، إلى جانب المشاركة في جلسات وورش متخصصة تسهم في تمكينهم من اكتساب مهارات مهنية مبتكرة تضعهم في صدارة المواهب الإعلامية في المنطقة.

كما تنص المذكرة على تعاون الجانبين في إنتاج محتوى معرفي مشترك مثل البودكاست والبرامج الرقمية، ما يتيح للشباب الإماراتي إبراز إبداعاتهم، ويمنحهم منصة حقيقية لتقديم أفكار جديدة، والمساهمة في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لصناعة المحتوى.

وأشارت شيخة أحمد، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في «دبي للإعلام»، إلى أن المذكرة تعكس جهود المؤسسة والتزاماتها في الاستثمار بالشباب الإماراتي، وإعداد جيل إعلامي قادر على المنافسة عالمياً، وقالت:

«تؤمن «دبي للإعلام» أن الشباب هم الثروة الحقيقية وصنّاع المستقبل، ومن خلال شراكتنا مع شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط، نتيح لهم فرصة اكتساب خبرات ومعارف نوعية تمكّنهم من تقديم محتوى إعلامي إبداعي يعبّر عن روح دبي وطموحات الإمارات».

مؤكدة حرص «دبي للإعلام» على مواصلة تعزيز دورها في تمكين الشباب الإماراتي وتطوير الكفاءات الوطنية، بما يدعم رؤى دبي بأن تكون في طليعة المدن العالمية في صناعة المحتوى الإعلامي المبتكر.

من جانبه، قال خالد أحمد بن بريك، الشريك في الخدمات الاستشارية والمسؤول عن برنامج التوطين في «بي دبليو سي» الشرق الأوسط: «نلتزم في «بي دبليو سي» الشرق الأوسط ببناء جيل المستقبل من أصحاب المواهب في المنطقة، وذلك من خلال توفير فرص التعلم والتطوير المهني.

حيث يشكل تعزيز المهارات وتمكين الجيل القادم من القادة إحدى ركائز استراتيجية الشركة الأساسية، وسيسهم تعاوننا مع مؤسسة دبي للإعلام في تعزيز قدراتنا على تزويد المتخصصين في قطاع الإعلام بما يحتاجونه من مهارات ومعرفة تمكنهم من تحقيق النجاح في بيئة عمل سريعة التطور».