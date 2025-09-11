أحمد بن سعيد: الحلول التكنولوجية ركيزة لبناء منظومة صحية تواكب طموحاتنا

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة «دبي الصحية»، مركز الابتكار والتكنولوجيا في دبي الصحية، والذي يهدف إلى جمع الكفاءات العلمية والأبحاث والتقنيات الحديثة في منصة متكاملة تسهم في تصميم مستقبل الرعاية الصحية، وتطوير حلول ترتقي بصحة الإنسان، وترسّخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في الرعاية الصحية.

جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة «دبي الصحية»، الذي عُقد برئاسة سموه، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة: الدكتورة رجاء عيسى القرق، وعبدالله عبدالرحمن الشيباني، والبروفيسور إيان أندرو جريـر، ووليد سعيد العوضي، ومحمد حسن الشحي، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية».

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم خلال الاجتماع عن الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، على جهوده في المجلس خلال الفترة الماضية، ولإسهاماته البنّاءة في تأسيس أول نظام صحي أكاديمي في دبي، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

واستعرض المجلس، خلال اجتماعه، أبرز إنجازات «دبي الصحية»، ومستجدات عدد من المشاريع الجديدة الرامية إلى تحسين تجربة المرضى والارتقاء بجودة الخدمات الصحية في الإمارة.

وفي مستهل الاجتماع، ثمّن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم جهود أعضاء مجلس إدارة «دبي الصحية»، ودورهم الفاعل في تطوير القطاع الصحي، بما يواكب تطلعات دبي نحو منظومة صحية مستدامة.

وقال سموه: «نمضي بخطى واثقة نحو مستقبل أساسه الابتكار والتكنولوجيا المتطورة في تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية. ويشكّل مركز الابتكار والتكنولوجيا في دبي الصحية منصة استراتيجية تجمع العقول والكفاءات والأفكار الرائدة، لتطوير حلول نوعية تُحدث أثراً ملموساً في صحة الإنسان».

وكرّم سمو رئيس مجلس إدارة دبي الصحية كلاً من الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، والدكتورة أمينة الرستماني، عضو مجلس إدارة مجموعة عبدالواحد الرستماني، تقديراً لمساهمتهما في تأسيس مركز الابتكار والتكنولوجيا في دبي الصحية، وما قدّمتاه من جهود مجتمعية بارزة في مجالات تعزيز التعليم الطبي والبحث العلمي والرعاية الصحية.

وقال سموه: «نشكر الدكتورة رجاء القرق والدكتورة أمينة الرستماني لمساهمتهما في تأسيس هذا المركز المتطور، ونثمّن دور جميع الأفراد والمؤسسات في دعم مسار التقدم. إن تبنّي الحلول التكنولوجية في القطاع الصحي يمثّل ركيزة أساسية لبناء منظومة صحية مستدامة تواكب طموحاتنا، وتدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33».

جولة

وقام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بجولة في مركز الابتكار والتكنولوجيا في دبي الصحية، يرافقه، كلٌ من الدكتورة رجاء عيسى القرق، والدكتورة أمينة الرستماني الداعمتين الرئيسيتين للمركز، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة «دبي الصحية».

وبيتر هول، رئيس شركة إنفورما ماركتس في الشرق الأوسط والهند وتركيا وأفريقيا، وهال وولف، الرئيس والمدير التنفيذي لـ HIMSS، حيث اطّلع سموه على أبرز التقنيات المبتكرة المستخدمة في دعم الأبحاث العلمية، والهادفة إلى الارتقاء بمعايير الرعاية الطبية المقدمة للمرضى.

منصة تعليمية بحثية

يهدف مركز الابتكار والتكنولوجيا إلى تحويل الأفكار والأبحاث والتقنيات الحديثة إلى حلول عملية تسهم في تحسين نتائج المرضى والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية في دبي، من خلال تطوير برامج الرعاية الصحية واختبارها، وتوسيع نطاقها في أربعة مجالات رئيسية، تشمل «المختبرات المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات، الروبوتات وأجهزة الاستشعار، الطب الرقمي، والتصميم من أجل الصحة».

ويسهم المركز أيضاً في توفير منصة تعليمية بحثية رائدة تتيح للطلبة والمبتكرين تحويل أفكارهم إلى نتائج ملموسة، كما يفتح المجال أمام الجامعات لتكون شريكاً أساسياً في تطوير منظومة الرعاية الصحية، بما يعزز من مخرجات التعليم الطبي ويرتقي بمستوى البحث العلمي ومعايير الرعاية الصحية في دبي، بما يعزز عهد دبي الصحية «المريض أولاً».

من جانبها، توجهت الدكتورة رجاء القرق بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على هذا التكريم، مؤكدةً أن دعم مثل هذه المبادرات هو امتداد لإرثٍ غرسه الوالد عيسى القرق، طيب الله ثراه، الذي كانت له بصمات واضحة في خدمة المجتمع وتعزيز مسيرة العطاء، وأكدت أن تأسيس هذا المركز المتطور سيسهم في تعزيز الابتكار والتطوير المستمر في المنظومة الصحية، عبر تمكين الفرق البحثية من تطوير واعتماد التقنيات الناشئة بسرعة وكفاءة.

بدورها، أعربت الدكتورة أمينة الرستماني، عن فخرها واعتزازها بهذا التكريم، وقالت: «تشرفت بالمشاركة في تأسيس مركز الابتكار والتكنولوجيا في دبي الصحية، الذي نسعى من خلاله إلى تسريع تبنّي الحلول الذكية في القطاع الصحي، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي في مجال العلوم الصحية، من خلال الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية والصحية الرائدة، فالمسؤولية المجتمعية تمثل نهجاً أصيلاً في مجتمعنا، ورافداً مهماً لمسيرة التنمية المستدامة التي تواصل ازدهارها برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة».

بيئة ديناميكية

من جهته، قال الدكتور ياسين حجيات، مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا في «دبي الصحية»: «شهد المركز مراحل مختلفة من التطور، حيث تحول من مختبر تصميم جامعي خاص بالطلبة، إلى مركز متكامل للابتكار، ليصبح الوجهة الداعمة للأبحاث والأفكار الإبداعية، عبر نهج تعاوني يشمل أطباء، وباحثين، وخبراء في القطاع الصحي، يعملون معاً لتطوير حلول مبتكرة، لتوسيع نطاق الابتكارات». وتابع: «يوفر المركز مساحة لاستضافة الفعاليات، والمخيمات التدريبية، ومنافسات العروض التقديمية، مما يخلق بيئة ديناميكية محفزة على الابتكار والتعاون؛ كما يضم مساحة مخصصة للمشاريع الجامعية، إضافة إلى تقديم خدمات متكاملة لدعم إدارة الملكية الفكرية ودعم الأبحاث».

ويأتي افتتاح المركز الجديد تزامناً مع فعاليات الدورة الأولى من معرض الصحة العالمي للتكنولوجيا الصحية «WHX Tech 2025»، الذي عقد في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة واسعة من الجهات المعنية بمنظومة الرعاية الصحية الرقمية عالمياً، بهدف تعزيز التفاعل وتبادل الخبرات وتسريع تبني الحلول الذكية في القطاع الصحي.

شراكات استراتيجية

شهد تأسيس مركز الابتكار والتكنولوجيا في دبي الصحية شراكات استراتيجية جمعت بين العطاء المجتمعي والتعاون المؤسسي، حيث أسهمت مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية ومجموعة عبدالواحد الرستماني بتبرع مشترك بقيمة 10 ملايين درهم عبر «مؤسسة الجليلة»، ذراع العطاء لـ«دبي الصحية»، لدعم تأسيس المركز.

كما عقدت «دبي الصحية» شراكات مع نخبة من المؤسسات العالمية في مجالات التكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي، من ضمنها، Siemens Healthineers، Huawei، ومبادرة «ابتكارات للبشرية»، ومؤسسة دبي للمستقبل، وSchnieder Electric.

ومعهد دبي للتصميم والابتكار، إلى جانب عدد من الجامعات والمراكز البحثية الدولية، بما يعزز من مكانة المركز ودوره في تشجيع الابتكار في القطاع الصحي، وتوفير بيئة متكاملة لتطوير حلول رقمية متقدمة ترتقي بتجربة المرضى وجودة خدمات الرعاية الصحية.

مختبرات متقدمة

يضم المركز مجموعة من المختبرات التقنية المتقدمة، تشمل: «مختبر الواقع الممتد والواجهة الدماغية»، و«مختبر الروبوتات والمستشعرات»، و«مختبر الذكاء الاصطناعي والبيانات»، إلى جانب «مختبر التصميم» و«غرفة تجربة المستخدم» و«المساحة الإبداعية»، وهي مجهزة بالكامل لتمكين الفرق البحثية من تطوير واعتماد التقنيات الناشئة، سواء كانت ضمن «دبي الصحية» أو بالتعاون مع شركاء خارجيين.

كذلك تم تصميم مختبر «التصميم من أجل الصحة» بما يتوافق مع مراكز الابتكار الصحي الرائدة على مستوى العالم، ليدعم جهود التقدم في القطاع الطبي من خلال تعزيز التعاون بين الطلاب والأطباء والباحثين والمهندسين والمصممين والشركات الناشئة وقادة القطاع، بالاعتماد على أفضل الخبرات السريرية وأحدث التصاميم والتقنيات.

سموه:

ماضون لمستقبل أساسه الابتكار والتكنولوجيا في الرعاية الصحية

المركز منصة استراتيجية تجمع الكفاءات والأفكار الرائدة

رجاء القرق:

تأسيس المركز يعزز الابتكار والتطوير المستمر في المنظومة الصحية

أمينة الرستماني:

ترسيخ مكانة دبي في مجال العلوم الصحية من خلال الشراكات الاستراتيجية

المركز مدعوم من «عيسى صالح القرق الخيرية» و«عبدالواحد الرستماني»

يوفر منصة تعليمية بحثية رائدة تتيح للطلبة والمبتكرين تحويل أفكارهم إلى نتائج ملموسة

يضم مختبرات تقنية متقدمة لتمكين الفرق البحثية من تطوير واعتماد التقنيات الناشئة