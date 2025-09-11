وفاة شخص بحادث اصطدام بين دراجة نارية وشاحنة في دبي

حذرت القيادة العامة لشرطة دبي السائقين من مخاطر الوقوف في كتف الطريق دون ضرورة، مؤكدة ضرورة استخدام أقرب موقف آمن خارج الطريق عند حدوث عطل مفاجئ بالمركبة أو أي أمر طارئ، حيث يعتبر الوقوف غير المبرر على كتف الطريق مخالفة مرورية خطرة قد تؤدي إلى حوادث جسيمة، وتعيق انسيابية الحركة المرورية.

جاء ذلك عقب وفاة شخص في حادث اصطدام بين دراجة نارية وشاحنة وقع، صباح أمس، على شارع الشيخ زايد قبل جسر المرابع العربية باتجاه أبوظبي، وذلك نتيجة خطأ مشترك بين طرفي الحادث، أحدهما لوقوفه غير الآمن على كتف الطريق، والآخر بسبب إهماله وعدم انتباهه.

وأوضح العميد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور، أن الحادث وقع عندما توقفت شاحنة في كتف الطريق بسبب عطل فني، وهو أمر يشكل خطراً بالغاً على مستخدمي الطريق، وأن سائق الدراجة النارية كان قادماً من الخلف.

وتفاجأ بالشاحنة المتوقفة، ولم يتمكن من تفاديها، ما أدى إلى انحرافه بشكل مفاجئ واصطدامه، ما أسفر عن وفاته في مكان الحادث متأثراً بإصاباته البليغة.

وأشار العميد جمعة بن سويدان إلى أن الوقوف على كتف الطريق يعد من المخالفات المرورية الخطرة، التي قد تؤدي إلى حوادث بليغة، تتسبب في إصابات ووفيات.

موضحاً أن كتف الطريق مخصص للحالات الطارئة فقط، مثل تعطل المركبة بشكل مفاجئ أو حدوث حالة طبية طارئة، ولا يجوز استخدامه لأي أغراض أخرى.

وأضاف أن هناك حوادث شبه يومية تقع نتيجة الوقوف غير الآمن على كتف الطريق، ما يستدعي توعية السائقين بأهمية تجنب التوقف في هذه المناطق إلا في حالات استثنائية، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مثل سحب المركبة إلى جانب الطريق الأيمن الآمن، وتجنب الوقوف في مواقع خطرة على الطرق السريعة.