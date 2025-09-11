«كهرباء دبي» تختتم مخيم «مهندس المستقبل»

اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي فعاليات الدورة السادسة عشرة من مخيمها الصيفي «مهندس المستقبل»، الذي أقامته خلال الفترة من 4 إلى 15 أغسطس الماضي بمشاركة ثلاثين طالباً وطالبة من أبناء موظفي الهيئة الذين تراوحت أعمارهم بين 10 و12 عاماً.

واستهدف المخيم منذ انطلاقه قبل عشر سنوات وحتى الآن 494 طالباً وطالبة من أبناء موظفي الهيئة، أصبح بعضهم اليوم مهندسين بفضل هذا الغرس الطيب والطموح، مما يجعل المخيم علامة فارقة في الاستثمار بالإنسان والنشء الجديد.

وجاء تنظيم المخيم في إطار التزام الهيئة برؤيتها في بناء جيل متمكّن من العلوم والتقنيات الحديثة، ومؤهل للإسهام في دفع مسيرة دبي نحو المزيد من التقدم والازدهار.

واشتمل برنامج الدورة السادسة عشرة من المخيم على محاضرة بعنوان «خدمات حماية الطفل ودور المجتمع في رعايته» نظمتها هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، لتعريف الطلبة بحقوقهم وأهمية توفير بيئة آمنة لهم. إضافة إلى ذلك، قدم «إسعاف دبي» ورشة عملية حول الإسعافات الأولية والتصرف السليم في الحالات الطارئة، بما زوّد الطلبة بمهارات حياتية أساسية.

ولم تخلُ التجربة من الجانب الترفيهي، حيث نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي رحلة إلى «آية يونيفرس - وافي سيتي دبي» أضفت على البرنامج طابعاً تفاعلياً ممتعاً، وأسهمت في تعزيز روح الفريق وشغفهم بالإبداع.

وأثنى أولياء أمور الطلاب المشاركين على برنامج هذا العام المتكامل والذي اشتمل على محاور تعليمية وتوعوية وتطبيقات وتجارب عملية في مجالات الهندسة الرقمية والتصميم، الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، والطباعة ثلاثية الأبعاد، إلى جانب جلسات متخصصة حول الوعي الرقمي وأمن المعلومات.

وأشاد أولياء الأمور بالعناية التي أولاها المخيم لتنمية المهارات الشخصية والقيادية لأبنائهم الطلبة، وربط الأنشطة بتعزيز الهوية الوطنية وقيم الهيئة وأهدافها لرفع مستوى الوعي حول المسؤولية البيئية والمجتمعية والاستدامة.