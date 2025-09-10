"طرق دبي" تلتقي أهالي الراشدية وند الحمر لعرض خطط تطوير الطرق ومشاريع التنقل

نظمت هيئة الطرق والمواصلات بدبي مجلس متعاملين لأهالي منطقتي الراشدية وند الحمر، وذلك في مجلس الراشدية، بهدف مناقشة مشاريع الطرق وآلية العمل في التخطيط لتطوير الحركة المرورية والبنية التحتية، واستعرضت الجلسة جهود الهيئة في تطوير محاور الطرق الرئيسة المحيطة، ورصفها وإنارتها ، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع تطوير عناصر التكامل والتنقل المرن في منطقتي الراشدية وند الحمر، الأمر الذي يؤكد التزام الهيئة بترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية وإشراك المتعاملين في رحلة التحسين المستمر، بما يضمن تقديم خدمات تسهم في رفع مستوى الرضا وجودة الحياة والرفاهية المقدمة لأهالي المنطقتين.

وتحرص الهيئة من خلال مجالس المتعاملين على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع الجمهور، والاطلاع عن قرب على آرائهم وملاحظاتهم حول الخدمات والمشاريع المختلفة، كما توفر هذه الجلسات منصة فاعلة لتبادل الأفكار ومناقشة المقترحات التي تسهم في تطوير منظومة النقل والطرق بما يتماشى مع تطلعات المتعاملين واحتياجاتهم.

قدمت الهيئة عرض تقديمي للأهالي، ركزت خلاله على مزايا منطقة الراشدية التي تحظى بـ (9) نقاط من مداخل ومخارج للمنطقة، حيث تبلغ سعة المداخل 12 ألف مركبة، فيما تبلغ سعة المخارج 13 ألف مركبة، كما تحتوي المنطقة على واحدة من أكبر محطات المترو (محطة مترو سنتر بوينت) والمواقف متعددة الطوابق وعناصر التكامل والتنقل المرن.

وأشاد الحضور بالتحسينات والتوسعة المرورية المنفذة على (شارع 201) في منطقة الراشدية والفاصلة بينها وبين منطقة ند شما، من مسار بكل اتجاه إلى مسارين بكل اتجاه، وتنفيذ دوارات بدلاً من التقاطعات الثلاثية على امتداد الشارع، معبرين عن رضاهم بهذه التحسينات، التي ساهمت في رفع الطاقة الاستيعابية للشارع وتحسين مستوى الخدمة.

وتفاعل سكان منطقة ند الحمر مع العرض التقديمي الذي شرح أهم المشاريع التي أنجزتها الهيئة، وتضمنت التحسينات السطحية على شارع ند الحمر بالاتجاه إلى المنطقة السكنية، وتنفيذ مسار إضافي بالاتجاه إلى تقاطع شارع ند الحمر من شارع رأس الخور، وأثره في تسهيل حركة الدخول وتعزيز الربط مع شبكة الطرق الداخلية لشارع ند الحمر. وتعرّف الجمهور على المشاريع الجديدة المنفذة ومنها توسعة الشارع A16 في المنطقة الصناعية وتحسينات سطحية بالاتجاه إلى المنطقة السكنية من خلال توسعة المسرب التخزيني على تقاطع شارع ند الحمر بالاتجاه إلى المنطقة السكنية للمرور القادم من شارعي الرباط والمطار.