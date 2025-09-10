«التوطين»: 9 شركات ترعى مبادرات تعزيز «إسعاد العمالة»

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن اختيار 9 شركات كبرى لرعاية الفعاليات والمبادرات التي تنظمها الوزارة لتعزيز تنافسية وريادة سوق العمل وإسعاد العمالة وتعزيز انتمائهم المجتمعي.

جاء ذلك خلال حفل نظمته الوزارة في ديوانها في دبي أخيراً، وقّع خلاله محمد صقر النعيمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة عقود الرعاية مع ممثلي الشركات الراعية للفعاليات.

والتي شملت كلاً من داماك والدار العقارية ضمن فئة الرعاية الماسية، والمجمع التأميني وشوبا العقارية ضمن فئة الرعاية البلاتينية، والاتصالات المتكاملة (دو) ومؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» ومركز الوثائق الإلكتروني والجرافات البحرية الوطنية ضمن فئة الرعاية الذهبية، ومجموعة عبد الواحد الرستماني بفئة الرعاية الفضية.

وتشمل الرعاية، جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، والفعاليات والأنشطة التي تستهدف العمالة في الأعياد والمناسبات الوطنية والعالمية، إلى جانب الفعاليات الداخلية التي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وأشاد محمد النعيمي خلال الحفل بالشركات الراعية، ومساهماتها التي تؤكد من خلالها التزامها بمسؤوليتها المجتمعية، وقال إن اختيار الشركات الراعية تم بناء على تنافسية ملفاتها، والعروض المقدمة، وأعلى معايير التميز والابتكار.

وفي السياق، قال حسين سجواني، مؤسس شركة داماك العقارية: «يسعدنا في داماك أن نواصل التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومبادراتها النوعية لا سيّما «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل».

من جانبها، قالت بيان الحوسني، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاتصال في مجموعة «الدار»: تسهم هذه الجهود المشتركة في تحقيق رؤى قيادتنا الاستشرافية لترسيخ مكانة الدولة العالمية وجهة مفضلة للكوادر العالمية للعمل والعيش».

بدوره، قال فرانسيس الفريد المدير التنفيذي لشركة شوبا العقارية «إن الشركة سعيدة بالتعاون مع الوزارة ورعاية مبادراتها للعام الثالث على التوالي مما يسهم في تعزيز التواصل والتعاون مع الجهات الحكومية ».