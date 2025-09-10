شرطة دبي تبحث استدامة التطوير المالي

أكد اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، أن الإدارة العامة للمالية تمثل أحد الأعمدة الجوهرية في منظومة العمل الشرطي، لما تضطلع به من دور محوري في دعم الإدارات العامة بالمورد المالي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وحوكمة الإجراءات المالية، مشدداً على أن التحول الرقمي بات خياراً استراتيجياً في الخدمات المالية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.

وأشار إلى أن الالتزام بالنظم واللوائح المالية المعمول بها يعد ركيزة أساسية لضمان كفاءة إدارة الموارد العامة وحسن توظيفها بما يحقق أهداف المؤسسة.

مؤكداً أن ذلك يقتضي التقيد الصارم بالإجراءات المالية المعتمدة، وتطبيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة في جميع مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة، مع الحرص على عدم انحراف الموازنة المعتمدة عن مساراتها المحددة، سواء من حيث السقوف المالية أو أوجه الصرف، بما يضمن الحفاظ على الانضباط المالي، وتعزيز الثقة في سلامة الإجراءات، ودعم استدامة الموارد المالية للمؤسسة، وفقاً للتشريعات والسياسات الحكومية السارية.

جاء ذلك خلال زيارته إلى الإدارة العامة للمالية في شرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور صالح مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وماجد العقيلي، مدير الإدارة العامة للمالية بالوكالة، ونائبه المقدم عبدالله ياسر، إلى جانب عدد من كبار الضباط.

خلال الاجتماع جرى استعراض مؤشرات الأداء والخطط الاستراتيجية ومواءمتها مع استراتيجية حكومة دبي، بما يضمن استدامة التطوير المالي وتكامل الجهود مع توجهات الدولة.

وناقش اللواء الدكتور أحمد زعل مع الحضور التحديات التي تواجه الإدارة المالية، والمقترحات الكفيلة بمعالجتها، إضافة إلى خطط التحول الرقمي في الخدمات المالية، من خلال تطوير الأنظمة والبرامج الداخلية بما يضمن سرعة الاستجابة، والتكامل السلس بين الأنظمة، وتقليل الإجراءات إلى حد تصفيرها، بما يتوافق مع مبادرات تصفير البيروقراطية.

كما تم تقديم عرض حول أبرز الإحصائيات الخاصة بالمورد المالي في مختلف القطاعات، والاطلاع على موازنة عام 2025، إلى جانب استعراض عدد من المشاريع المالية المستقبلية التي تسهم في دعم الإدارات العامة ورفع كفاءة الأداء المالي.

واستعرض الاجتماع كذلك سجل المخاطر المالية، مؤكداً أهمية تحديثه بشكل دوري لمواجهة أي متغيرات اقتصادية أو تشغيلية، وضمان مرونة النظام المالي في دعم متطلبات العمل الشرطي.

وفي ختام الزيارة أعرب اللواء أحمد المهيري عن تقديره للعاملين في الإدارة العامة للمالية، مشيداً بجهودهم في إدارة الموارد بكفاءة عالية.

