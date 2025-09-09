"طرق دبي" تنفذ توسعة مرورية على شارع الشيخ زايد بطول 700متر

نفذت هيئة الطرق والمواصلات توسعة مرورية على شارع الشيخ زايد بطول 700 متر، للحركة المرورية القادمة من أبوظبي باتجاه مخرج شارع أم الشيف، وشمل التحسين توسعة المسارات من 6 إلى 7 مسارات، وبالتالي زيادة الطاقة الاستيعابية للمركبات بنسبة 16% لتصل إلى 14,000 مركبة في الساعة، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة المستمر إلى رفع كفاءة الطريق والانسيابية المرورية في الطرق الرئيسية بإمارة دبي، مما يساهم في الحد من الاختناقات المرورية، وتقديم تجربة تنقل أكثر سلاسة وكفاءة لمستخدمي الطريق.

ويعد شارع الشيخ زايد من الطرق الرئيسية وأكثرها إشغالاً من المركبات، نظراً لموقعه الاستراتيجي، إذ يشكل مركزًا اقتصادياً حيوياً، كما يحيط بالعديد من المناطق السكنية ومناطق المدارس والمعالم الاقتصادية والتجارية الهامة، مثل مركز دبي المالي العالمي، وبرج خليفة، ودبي مول، ومجموعة من الشركات العالمية والبنوك والمؤسسات الاستثمارية، بالإضافة الفنادق والمرافق الترفيهية، مما يجعله شارعاً محورياً للحركة التجارية والتنقل اليومي.

واستهدفت التوسعة على شارع الشيخ زايد تعزيز الانسيابية للمرور القادم من أبوظبي بالاتجاه إلى مخرج شارع أم الشيف، وذلك من خلال منع التداخل المروري بالقرب من تقاطع أم الشيف الذي يشهد إزدحاماً مرورياً خلال أوقات الذروة المسائية، كما يساهم التحسين في خفض زمن الرحلة للمركبات في تلك المنطقة، بالإضافة إلى دور توسعة المسارات في رفع مستوى السلامة عبر خفض الكثافة المرورية لمستخدمي الطريق.