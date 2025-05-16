حمدان بن محمد: عملية التطوير لن تتوقف وهدفنا سعادة مجتمعنا وريادة دولتنا

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال استقباله كبار المسؤولين وأعيان البلاد ورجال الأعمال في مجلس ند الشبا، إلى جانب سفراء وقناصل مجموعة من الدول، أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة تصغي باهتمام للأفكار الخلّاقة وتحولها لمشاريع واقعية، وعملية التطوير والتحسين لن تتوقف.

تصوير: عبدالله الحتاوي وعلي عيسى حمدان بن محمد خلال اللقاء بحضور محمد القرقاوي ومحمد النابودة وحسين سجواني

حيث دون سموه في حسابه عبر منصة «إكس» أمس: «‏التقيت اليوم ، كبار المسؤولين وأعيان البلاد ورجال الأعمال في مجلس ند الشبا، إلى جانب سفراء وقناصل مجموعة من الدول ...

سموه خلال الاستقبال

لقاءات من أجل الوطن، ناقشنا خلالها الأفكار والرؤى التي تعزز مسيرة التنمية الشاملة في الإمارات، وتُسهم في توسيع آفاق شراكاتنا.. في الإمارات، نصغي باهتمام للأفكار الخلّاقة ونحولها لمشاريع واقعية، وعملية التطوير والتحسين لن تتوقف وهدفنا سعادة مجتمعنا، وريادة دولتنا».

حمدان بن محمد مصافحاًً طلال بالهول

حمدان بن محمد خلال استقباله كبار المسؤولين وأعيان البلاد ورجال الأعمال

حمدان بن محمد مستقبلاًً كبار المسؤولين وأعيان البلاد ورجال الأعمال في مجلس ند الشبا

حمدان بن محمد خلال الاستقبال

حمدان بن محمد خلال الاستقبال

محمد الحسيني وأحمد الصايغ وطلال بالهول

ريم الهاشمي وشما المزروعي وسناء سهيل وثاني الزيودي وعمر العلماء وحصة بوحميد ومنى المري