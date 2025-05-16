«نيابة دبي» تنظّم الدورةالـ 12 من «إضاءات قانونية»

نظّمت النيابة العامة بدبي فعالية إضاءات قانونية، بدورتها 12، تحت شعار «الأصول الافتراضية: التحديات القانونية والتنظيمية وآليات المواجهة»، بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، وأحمد بن مسحار أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، والمستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد.

والمستشار محمد مبارك السبوسي رئيس جهاز التفتيش القضائي، والدكتور عبد الله سيف السبوسي الأمين العام للمجلس القضائي، والقاضي د. ابتسام علي البدواوي مدير المعهد القضائي، وبمشاركة فعّالة من أكثر من 100 مشارك من 19 جهة مختصة، من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.

وقال المستشار عصام الحميدان: «تحرص النيابة العامة على أهمية تعزيز الشراكات بين المؤسسات القضائية والتدريبية والشرطية، في جميع إمارات الدولة، لما لذلك من دور فاعل في تطوير الممارسات، ورفع جودة الأداء المهني في مجالات التحقيق وإدارة ومباشرة الدعوى الجزائية، عبر برامج متخصصة، مثل إضاءات قانونية، والتي تهدف إلى تعزيز الحوار».