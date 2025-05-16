«كهرباء دبي» و«نستله ووترز» تبحثان تعزيز التعاون في الاستدامة

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أسعد سعادة، رئيس موارد المياه لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا في شركة «نستله ووترز»، لاستكشاف التعاون الاستراتيجي في مجال الاستدامة.

وركزت النقاشات على جهود الهيئة الرائدة في مجالات رفع الكفاءة، والاطلاع على مشاريع «نستله ووترز» في الاستدامة والابتكار.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير التزام الهيئة بالاستدامة القائمة على الابتكار، ما جعل دبي نموذجاً عالمياً في الحفاظ على البيئة. وساهمت مبادرات الهيئة، التي تشمل تقنيات وسياسات متطورة، بشكل كبير في النمو الاقتصادي، وتطوير قطاعات حيوية في مختلف المجالات.

وقال معالي الطاير: «تعكس شراكتنا مع قادة الصناعة العالميين مثل «نستله ووترز» تركيزنا الاستراتيجي على تعزيز الابتكار والاستدامة. معاً، يمكننا تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد ودفع عجلة الكفاءة».

وناقش الجانبان فرص تنفيذ مبادرات مشتركة تعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لمواجهة التحديات العالمية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين الكفاءة، إضافة إلى البحوث في مجال الاستدامة.

من جانبه، أشاد أسعد سعادة خلال الاجتماع بإنجازات هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال الاستدامة، وأعرب عن رغبة «نستله ووترز» بتعزيز التعاون مع مؤسسات متقدمة رائدة كهيئة كهرباء ومياه دبي.