بلدية دبي و«الموارد البشرية» تنظمان الملتقى الحكومي لمكاتب إدارة المشاريع

نظمت بلدية دبي ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي «الملتقى الحكومي لمكاتب إدارة المشاريع»، بالتعاون مع الشريك المعرفي، التحالف الدولي لمكاتب إدارة المشاريع التابع لمعهد إدارة المشاريع، ممثلاً بفرعه الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش اليوم العالمي لمكاتب إدارة المشاريع.

وجمع الملتقى نخبة من قادة مكاتب إدارة المشاريع للتواصل ومناقشة مفاهيم رئيسة متعلقة بتمكين الكوادر، واتخاذ القرار، وكيفية بناء مكاتب إدارة مشاريع يكون محورها الإنسان.

وتبرز أهمية الملتقى كفعالية استثنائية تؤكد مكانة دولة الإمارات في التميز المؤسسي والابتكار والحوكمة الفعّالة ضمن مكاتب إدارة المشاريع، كما تسلّط الضوء على دور المجتمع العالمي لمكاتب إدارة المشاريع في تشجيع تبادل المعرفة.

وأكد المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن إمارة دبي ودولة الإمارات رسّختا مكانتهما كمركز عالمي متميز ومتقدم ورائد في مجال مكاتب إدارة المشاريع، انطلاقاً من نهج ورؤية القيادة الرشيدة الذي يُركز على التخطيط بعيد المدى، واستشراف المستقبل، لتحقيق الريادة والتميز في المشاريع التي تخدم مسيرة التنمية الشاملة والمزدهرة للدولة.

من جهته، قال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «يمثل الملتقى نموذجاً رائداً للتكامل المؤسسي الحكومي في دبي، وتأكيداً لالتزامنا في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بدعم وتمكين الكوادر الوطنية، ورفدها بالمهارات والمعرفة اللازمة لقيادة مكاتب إدارة المشاريع بكفاءة واحترافية.

ويعكس التركيز على بناء مكاتب محورها الإنسان رؤية حكومة دبي في الاستثمار في رأس المال البشري كركيزة أساسية لتحقيق التميز المؤسسي وضمان استدامة المشاريع الحكومية.

كما نؤمن أن تعاوننا مع بلدية دبي لجمع العقول والخبرات في هذا الملتقى سيسهم في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، ويشجع تبني أفضل الممارسات العالمية، بما يرسّخ مكانة دبي كعاصمة للابتكار والحوكمة الرشيدة».

استضاف الملتقى نخبة من المتحدثين الرئيسين ومنهم، لي لامبرت، مؤسس شهادة إدارة المشاريع الاحترافية، وزميل لمعهد إدارة المشاريع، والذي تطرق إلى أهمية المعلومات في تمكين مكاتب إدارة المشاريع.

كما غطى السيد أمريكيو بينتو في كلمته الرئيسة موضوع قيمة مكاتب إدارة المشاريع ضمن المؤسسة وكيفية تركيزها على محور الإنسان لضمان النجاح والاستمرارية.

وتطرقت جلسات الملتقى إلى أهمية التركيز على الإنسان في بناء مكاتب إدارة المشاريع، وذلك خلال جلسة بعنوان «نبض مكاتب إدارة المشاريع .. المواهب، الفرق والثقة وأثرها على بناء مكاتب إدارة مشاريع مبنية حول الإنسان».

إضافة إلى قدرة مكاتب إدارة المشاريع الحكومية على التحول من مكاتب تقليدية إلى مُمكّن رئيس للتحول المؤسسي وتحقيق القيمة، خلال جلسة بعنوان «مكتب إدارة المشاريع الحكومية .. قيادة التحول وتعزيز القيمة».