جمعية الصحفيين تطلق برنامج النخبة في الصحافة التحليلية

تطلق جمعية الصحفيين الإماراتية برنامج النخبة في الصحافة التحليلية اعتباراً من 15 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن سلسلة برامج تدريبية متقدمة ينظمها مركز التدريب الذكي التابع للجمعية في كل من دبي وأبوظبي خلال الفترة المقبلة، والموجهة إلى الجهات العامة والخاصة.

وتم تصميم البرنامج وفق أعلى المعايير العالمية، ليجمع بين الجانب الأكاديمي العميق والتجربة العملية المباشرة، بما يتيح للمشاركين فرصة استثنائية لصقل مهاراتهم واكتساب خبرات متقدمة تواكب تطورات الإعلام العالمي.

وسيقدم البرنامج من قبل الإعلامي أحمد الطاهري، وذلك في مبنى الجمعية في دبي، حيث تتوفر بيئة تدريبية متكاملة تعزز تفاعل المشاركين، وتدعم تبادل الخبرات العملية في أجواء احترافية.

وأكدت الجمعية أن الصحافة التحليلية في ضوء التطورات التكنولوجية ومع بروز الذكاء الاصطناعي أصبحت ضرورة ملحة لعمل أي إدارة أو مؤسسة، لفهم التغيرات المتسارعة، وتحويل البيانات والمعطيات إلى قصص ذات قيمة استراتيجية.

ومن هذا المنطلق، دعت الجمعية كافة الإعلاميين من مختلف المؤسسات الإعلامية إلى المشاركة الفاعلة في البرنامج، والاستفادة من مضمونه النوعي الذي يعكس تطلعاتها نحو إعداد كفاءات قادرة على ممارسة العمل الصحفي بأعلى مستويات الجودة والاحترافية.