بلدية دبي تطلق أول مسار رملي للفروسية في حتّا

أعلنت بلدية دبي إطلاق المرحلة الأولى من أول مسار رملي مخصص لركوب الخيل في منطقة حتّا، بطول 2.54 كيلومتر وعرض 3 أمتار، ليمنح عشاق الفروسية والهواة والزوار من مختلف الأعمار تجربة مغامرة استثنائية وجديدة تجمع بين ركوب الخيل بأمان وإتاحة الفرصة للاستمتاع بالطبيعة الجبلية الجذابة التي تتمتع بها حتّا، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانتها وجهة سياحية وترفيهية عالمية.

ويأتي المشروع ضمن مبادرات ومشروعات اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، ومستهدفات الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتّا، الرامية في مجملها إلى تطوير المنطقة سياحياً واقتصادياً وتجارياً، عبر رفدها بالعديد من الممكنات والمرافق الترفيهية والرياضية عالمية المستوى، التي تلبي تطلعات السكان والزوار، وتدعم رؤية دبي في أن تكون أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

ويعد المشروع خطوة أولى نحو ترسيخ هوية حتّا بوصفها وجهة مميزة لرياضة الفروسية، وبوابة لإطلاق استثمارات ومشروعات صغيرة ومتوسطة في المنطقة، وفتح الباب أمام فرص اقتصادية متنامية في قطاعات مختلفة، تشمل رياضة الفروسية ومستلزماتها، وتجارة التجزئة، والمطاعم، والمقاهي.

والخدمات السياحية، وتعزز من مساهمة حتّا في الاقتصاد المحلي. ومن خلال استقطاب الزوار الباحثين عن المغامرة والتجارب الأصيلة، سيتمكن أهالي حتّا من الاستفادة من تدفق السياح عبر أنشطة تجارية وخدماتية متنوعة.

وأكد بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، أن هذا المشروع ليس مجرد مسار للفروسية، بل هو تجربة متكاملة تبرز جمال طبيعة حتّا، وتفتح آفاقاً جديدة أمام سكانها وزوارها، وقال: «يمكن للزوار اليوم الاستمتاع بالمسار الجديد ضمن مرحلته الأولى.

كما يمكنهم إحضار خيولهم الخاصة لخوض هذه التجربة الفريدة، فقد تم تصميم المسار بمواصفات عالمية تمنح محبي ركوب الخيل تجربة آمنة وفريدة لاستكشاف الطبيعة الجبلية الجذابة لمنطقة حتّا التي نعمل على تعزيز مكانتها على الخريطة السياحية العالمية، ونسعى لجعلها إحدى الوجهات المفضلة لعشاق ركوب الخيل، مع الحفاظ على البعد التراثي استلهاماً لارتباط الثقافة الإماراتية بالفروسية ومختلف رياضاتها».

وأضاف: «يأتي هذا المشروع النوعي أيضاً في سياق جهودنا الرامية لفتح المجال أمام فرص اقتصادية جديدة تنعكس إيجاباً على مجتمع حتّا، وتدعم مكانتها بوصفها من أجمل الوجهات السياحية في دولة الإمارات، كذلك يعكس المشروع خطط بلدية دبي المتواصلة لتطوير مرافق متكاملة وجاذبة تخدم سكان وزوار دبي».