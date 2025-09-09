شرطة دبي: المورد البشري المحرك الرئيسي لتميزنا

أكد اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، أن المورد البشري يمثل المحرك الرئيسي لتميز وريادة شرطة دبي، مشدداً على أن دعم القيادة وتبنيها للتحول الرقمي في خدمات الموارد البشرية، أسهما في تجاوز التحديات وتحقيق قفزات نوعية في الأداء المؤسسي.

جاء ذلك خلال تفقده للإدارة العامة للموارد البشرية، بحضور اللواء الدكتور صالح مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد راشد ناصر، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، ونائبه العميد عبدالله مفتاح، إلى جانب عدد من كبار الضباط.

وخلال الاجتماع، تم استعراض المؤشرات الاستراتيجية التي تم تحقيقها خلال العام الجاري، ما أسهم في نجاح الخطط الاستراتيجية في جعل بيئة العمل أكثر جاذبية وتنافسية.

وناقش اللواء المهيري وفريق العمل التحديات المرتبطة بالموارد البشرية، إلى جانب الخطط المستقبلية للتحول الرقمي في الخدمات، عبر تطوير الأنظمة الداخلية بما يضمن سرعة الاستجابة، والتكامل السلس بين الأنظمة، وتقليل الإجراءات وصولاً إلى تصفيرها، بما يتماشى مع توجهات الحكومة نحو تصفير البيروقراطية وتعزيز الكفاءة والفعالية.