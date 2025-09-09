260 شركة صينية تشارك في «ويتيكس»

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي مشاركة أكثر من 260 شركة صينية ضمن جناح ضخم يمتد على مساحة تتجاوز 2,800 متر مربع، وذلك في الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه الهيئة في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025. وتعد هذه المشاركة أكبر مشاركة صينية في تاريخ المعرض.

ورحب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، رئيس ومؤسس معرض ويتيكس، بالمشاركة الواسعة للشركات الصينية في المعرض.

وقال: «تتمتع دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية بعلاقات استراتيجية راسخة تقوم على أسس من التعاون المثمر في مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والطاقة، والتكنولوجيا.

حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والصين 102 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 7% مقارنة بعام 2023. وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، لدينا شراكات استراتيجية مع شركات صينية رائدة في مجال الطاقة النظيفة».

وقال ديفيد وانغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة (MIE)، الجهة المنظمة للجناح الصيني في ويتيكس: «بالنسبة للشركات الصينية، فإن ويتيكس ليس مجرد معرض تجاري، بل بوابة استراتيجية لدخول سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويسهم المعرض في الجمع بين العارضين والشركاء المناسبين، واستكشاف فرص جديدة، ودعم رؤية دولة الإمارات الطموحة نحو مستقبل مستدام».

منذ تأسيسها عام 1999، تطورت شركة فونترون لتصبح مؤسسة عالمية رائدة تضم منشآت للبحث والتطوير والإنتاج تمتد على مساحة تتجاوز 200,000 متر مربع، وتقدم خدماتها لأكثر من 70 مليون مستخدم في أكثر من 130 دولة. ومن خلال مشاركتها المتواصلة في «ويتيكس»، تواصل فونترون تعزيز التزامها بتقديم تقنيات معالجة المياه المتقدمة للأسواق الإقليمية والعالمية.

«بكين أوريجن ووتر»

وتأكيداً على التزامها المستمر بالابتكار في قطاع المياه المستدامة، تشارك شركة «بكين أوريجن ووتر» للتكنولوجيا، التي تأسست عام 2001 وتتخذ من منطقة تشونغ قوان تسون للعلوم مقراً لها، في معرض ويتيكس، المنصة الرائدة لتقنيات المياه والطاقة والبيئة.

وخلال مشاركتها، ستستعرض الشركة أحدث خطوط إنتاجها، بما يشمل وحدات الأغشية المجوفة للترشيح الدقيق من سلسلة (RF)، وأنظمة المعالجة البيولوجية الغشائية المتكاملة (MBRU).