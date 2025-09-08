برعاية محمد بن راشد.. أحمد بن محمد يشهد انطلاق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي

برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي انطلاق أعمال مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي في دورته الثامنة والعشرين، تحت شعار "قيادة التغيير لصناعة المستقبل"، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ممثلين عن 192 دولة.

ويستمر المؤتمر، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة وتُعقد أعماله في مركز دبي التجاري العالمي، حتى 19 سبتمبر الجاري، بتنظيم مشترك بين الاتحاد البريدي العالمي وسفن إكس (7X)، الممثل الرسمي لعضوية دولة الإمارات في الاتحاد العالمي.

كما زار سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم جناح دولة الإمارات في المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث اطّلع على المتحف البريدي الذي يروي جوانب من مسيرة الدولة من خلال المراسلات اليدوية والطوابع الورقية وصولاً إلى المنظومة البريدية الذكية، بالإضافة إلى مساحة خصصها الجناح لأحدث ابتكارات شركات التكنولوجيا ومزودي الخدمات اللوجستية وشركات التجارة الإلكترونية وغيرهم، إلى جانب معرض لهواة جمع الطوابع.

واستمع سموّه خلال الزيارة إلى شرح حول ما سيشهده الجناح من فعاليات خلال فترة انعقاد الحدث، حيث سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين جهات حكومية وخاصة على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب سلسلة من الفعاليات المقامة على هامش المؤتمر.

وقام سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بالتوقيع على الإصدار الأول لمجموعة الطوابع الرسمية الصادرة احتفاءً باستضافة دولة الإمارات للمؤتمر، حيث جسّد هذا الإصدار مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للخدمات البريدية واللوجستية، مؤكداً التزامها بترسيخ مقومات التحوّل الرقمي من خلال توظيف أحدث التقنيات وتمكين حلول التجارة الإلكترونية والخدمات الذكية.

أجندة مكثفة

وكانت فعاليات المؤتمر قد انطلقت ضمن جلسة تحدث فيها سعادة بدر سليم سلطان العلماء، الرئيس الفخري للمؤتمر ورئيس مجلس إدارة سفن إكس (7X)، بحضور عدد من الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين من دولة الإمارات والدول الأعضاء في الاتحاد، حيث شهدت الجلسة انتخاب طارق أحمد الواحدي، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X)، رئيساً للدورة الحالية من المؤتمر، ليقود أعماله ويُشرف على جلساته ومداولاته وفق النظام الأساسي ولوائحه الإجرائية.

كما شهد اليوم الأول من الحدث اعتماد جدول الأعمال وبرنامج العمل وتثبيت هيئات المؤتمر المختصة، تمهيدًا لبدء نقاشات تفصيلية حول الملفات المطروحة للدورة الحالية، وفي مقدمتها الاستراتيجية العامة والمشاريع التشغيلية حول العالم.

وقد تجاوز عدد المسؤولين المشاركين في أول أيام المؤتمر 2,200 مشارك - سواء بالحضور الشخصي أو بالمشاركة عبر المنصات الرقمية - وهو ما يعكس الاهتمام العالمي بالمؤتمر وكفاءة البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات وقدرتها على تنظيم فعاليات عالمية المستوى تراعي تنوع المشاركين وتسهل مشاركتهم عبر أدوات ذكية متقدمة.

رؤى مشتركة

وانعقدت على هامش أعمال المؤتمر "قمة القادة العالميين للاتحاد البريدي العالمي"، التي جمعت وزراء ورؤساء جهات تنظيمية ومديري عموم المؤسسات البريدية وقادة القطاع اللوجستي لمناقشة وصياغة رؤى مشتركة حول مستقبل الخدمات البريدية واللوجستية.

وفي هذا الصدد، قال سعادة بدر سليم سلطان العلماء: "يعد المؤتمر البريدي العالمي الثامن والعشرون فرصةً مثالية لصياغة مستقبل المنظومة البريدية وضمان تطورها ومواكبتها لمتغيرات العصر من خلال توحيد الجهود وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص. ونؤكد اليوم في دولة الإمارات التزامنا التام بالعمل مع شركائنا في الدول الأعضاء لاعتماد قراراتٍ تُسهم في تسريع التحول الرقمي وتعزيز الاستدامة وتحقيق التكامل التشغيلي واللوجستي والرقمي بما يرسخ منظومة بريدية متكاملة ويضفي أثرًا عالميًا مستدامًا ونافعاً للأجيال القادمة".

من جانبه، قال ماساهيكو ميتوكي، المدير العام للاتحاد البريدي العالمي: "المؤتمر هو فرصتنا لضمان متانة كل حلقة من الحلقات التي تربط شبكتنا. إنه فرصتنا لإثبات أننا، على الرغم من أي اختلافات في الآراء أو المصالح، قادرون على إيجاد حلول مشتركة، بغض النظر عن مناطقنا أو مستوى تنميتنا أو نموذج أعمالنا. إنه فرصتنا للعمل معًا لتحقيق الفائدة للجميع وذلك استنادا إلى المبدأين اللذين طالما جعلا مجتمعنا البريدي والاتحاد البريدي العالمي فريدين على مدى أكثر من 150 عامًا: التضامن والعالمية".

بوصلة العمل

وسيُتوَّج المؤتمر باعتماد الاستراتيجية الجديدة للاتحاد للفترة ما بين 2026–2029 التي ستحمل اسم "استراتيجية دبي" تقديراً للإمارة على استضافتها المؤتمر، على أن تتضمّن محاور للارتقاء بجودة الخدمة، وتعزيز الخدمات، وتسريع التحول الرقمي، ودعم الاستدامة في القطاع، إلى جانب تحديث قواعد تبادل الخدمات البريدية والمنهجيات المالية. كما سيُنتخب خلال أيام المؤتمر المدير العام للاتحاد ونائب المدير العام للدورة المقبلة، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومجلس العمليات البريدية.

ومن المرتقب أن تُسفر المداولات عن حزمةٍ من القرارات والتوصيات تشمل تحديث المنتجات البريدية وآليات الرسوم وفق نظامٍ تكامليّ حديث، وتحسين معايير الجودة والتكامل التشغيلي بين المشغّلين البريديين وشركاء المنظومة الأوسع من مزودي الخدمات اللوجستية، إلى جانب تعزيز التكامل المالي عبر الخدمات المالية البريدية، ودعم مبادرات الاستدامة والانتقال لمصادر الطاقة النظيفة، وتعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات ضمن الشبكة البريدية العالمية.

تسريع التحوّل الرقمي

بدوره، قال طارق الواحدي: "نهدف إلى تسريع التحول الرقمي في المنظومة البريدية العالمية من خلال ثلاث ركائز رئيسية تشمل تطبيق حوكمةٌ رقميةٌ حديثة تُوَحِّد معايير البيانات وتُيسِّر التشغيل المتكامل وتضمن حماية الخصوصية وتعزز الأمن السيبراني، ودعم تطوير بنية تحتية ذكية تستند إلى التحليلات المتقدمة والأتمتة والذكاء الاصطناعي لرفع جودة الخدمة وخفض التكاليف وتسريع وتيرة الابتكار، وتمكين الدول الأعضاء من خلال شراكات فاعلة تضمن شمولية الخدمات واتساع نطاقها."

وأضاف: "سنعمل، بتعاون وثيق مع وفود الدول والهيئات الشريكة والقطاع الخاص، على تحديث قواعد التبادل وآليات الرسوم والتعويض، وتعزيز تكامل الخدمات المالية البريدية، ودعم الانتقال نحو الطاقة الخضراء وحلول المناخ، وتمكين التجارة الإلكترونية بشراكات دولية موثوقة ومتكاملة بما يدعم الشركات بمختلف فئاتها، لاسيما الصغيرة والمتوسطة. هدفنا أن تخرج هذه الدورة بحزمة قراراتٍ واقعية تُحَسِّن تجربة المتعامل، وتعزز كفاءة الشبكات البريدية، وتُحَوِّل الابتكار من مبادراتٍ متفرقة إلى منظومةٍ مستدامة تُواكب تغيّر متطلبات الأفراد والشركات، وتضع الاتحاد على مسارٍ واضحٍ نحو دورةٍ جديدة من النمو والتأثير العالمي."

وتأتي استضافة دولة الإمارات لهذا التجمع الدولي من صُنّاع القرار والخبراء تأكيداُ لالتزامها الراسخ بدعم المنظومة البريدية العالمية والقطاع اللوجستي وكشريك موثوق يضع مصلحة الإنسان في قلب جهود التنمية، ويستثمر في المعرفة والتقنيات المتقدمة لصياغة مستقبل أكثر ازدهاراً وتكاملاً واستدامة.

يُذكر أن الاتحاد البريدي العالمي تأسس في العام 1874، وهو وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ومسؤولة عن تنظيم شؤون قطاع البريد، ويُعد المنصة الأساسية للتعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع البريدي. يضطلع الاتحاد بدور استشاري وتنسيقي باعتباره الوسيط المسؤول عن تقديم الدعم الفني عند الحاجة، وهو الجهة المخولة بوضع القواعد الناظمة للتبادل البريدي الدولي، وإصدار التوصيات الهادفة إلى تعزيز نمو خدمات الرسائل والطرود والخدمات المالية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.